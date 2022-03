Prostitute aggredite a viale Marconi: tre uomini le ustionano con il braciere usato per scaldarsi Le ragazze sono state trasportate all’ospedale Sant’Eugenio di Roma per le cure. I tre uomini sono stati arrestati per rapina e lesioni.

A cura di Natascia Grbic

Due donne sono state aggredite la scorsa notte da tre uomini in viale Marconi a Roma. Le vittime sono due prostitute che prima hanno subito un tentativo di rapina, e poi sono state ferite dai tre non appena hanno opposto resistenza. Gli aggressori, infatti, hanno gettato contro di loro i bracieri che avevano acceso per scaldarsi. Entrambe sono state portate all'ospedale Sant'Eugenio per le ustioni di secondo grado riportate a causa dell'aggressione. Una di loro in particolare è rimasta ferita al volto, mentre la seconda giovane è stata dimessa con pochi giorni di prognosi. I tre ragazzi responsabili dell'aggressione sono state arrestati dai carabinieri e accusati di concorso in rapina e lesioni. Le indagini proseguono per vedere se dietro la rapina ci sia altro, e se le ragazze siano vittime di sfruttamento da parte dei tre giovani.

Prostitute aggredite in viale Marconi: indagano i carabinieri

Secondo le prime informazioni, i tre si sarebbero avvicinati nella notte alle due ragazze in viale Marconi, provando a rubare loro i soldi guadagnati durante la serata. Le giovani però si sono opposte, rifiutandosi di consegnare il denaro. Ne è nata una colluttazione, con i tre che hanno provato ad avere la meglio gettando loro addosso il braciere. Un gesto molto pericoloso dato che le giovani hanno rischiato di essere gravemente ferite. Adesso i carabinieri vogliono vederci chiaro e capire se dietro il loro gesto c'è altro, magari un tentativo di sfruttamento. Nel caso l'ipotesi dovesse essere confermata, la situazione per i tre potrebbe aggravarsi ulteriormente e nuove accuse aggiungersi a loro carico.