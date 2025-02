video suggerito

Aggrediscono gli steward allo Stadio Olimpico durante Roma-Porto: arrestati sei tifosi portoghesi Per sei tifosi portoghesi è scattato l'arresto in flagranza differita per l'aggressione degli steward alla partita di ieri sera Roma-Porto. Denunciati anche due tifosi della Roma, per aver acceso fumogeni in tribuna.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Sei tifosi portoghesi sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato dopo la partita Roma-Porto, che si è disputata nella serata di ieri, giovedì 20 febbraio, allo Stadio Olimpico a Roma. I fatti risalgono al match di ieri, quando al secondo goal dei giocatori che vestono la maglia giallorossa, dei tifosi portoghesi si sono scontrati contro il cordone di separazione composto dagli steward che li hanno bloccati, aggredendoli, mentre cercavano di scavalcare la vetrata della tribuna Montemario e raggiungere gli avversari. Si tratta di personale appunto, che fa parte della squadra di sicurezza dello stadio.

Sei tifosi del portogallo arrestati, uno denunciato

Subito sono intervenuti i poliziotti sugli spalti, che erano di servizio allo Stadio Olimpico per i controlli della partita. Hanno fermato i tifosi portoghesi, riportando la calma nelle tribune. Il Gruppo Operativo per la Sicurezza ha acquisito subito le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza all’interno dello stadio. I video delle telecamere hanno registrato l'aggressione e hanno permesso attraverso altri accertamenti, di risalire all'identà dei presunti responsabili.

Gli agenti sono riusciti ad identificare sei tifosi, mentre stavano uscendo dallo stadio alla fine della partita. Li hanno bloccati e portati negli uffici del posto di polizia per gli accertamenti di rito. Per tutti e sei è scattato l'arresto in flagranza differita per il reato di violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. Un altro tifoso portoghese è stato denunciato per lo stesso reato, perché uno degli steward aggrediti lo ha riconosciuto successivamente.

Denunciati due tifosi romanisti per fumogeni allo Stadio Olimpico

Ad essere denunciati dopo la partita di ieri Roma-Porto allo Stadio Olimpico sono stati anche due tifosi della Roma, che hanno acceso tre fumogeni in tribunale, nel settore Monte Mario. Il provvedimento è Daspo per un anno. Denunciato e destinatario di Daspo anche un altro tifoso romanista, che aveva con sé un fumogeno prima di entrare nello Stadio.