Una donna di 65 anni è stata arrestata dai carabinieri della stazione Parioli per aver estorto diverse migliaia di euro a un uomo di 74 anni. Lo aveva contattato sui social: lui era convinto di parlare con una ragazza minorenne, con la quale pensava di aver intrapreso una ‘storia'. Si scambiavano messaggi sui social e si telefonavano giornalmente. Fino a quanto la donna non gli ha detto che avrebbe fatto vedere i messaggi al padre e lo avrebbe denunciato che non gli avesse fatto subito un bonifico di diverse migliaia di euro. E così il 74enne le ha inviato 7.700 euro sul conto corrente (risultato poi intestato alla 65enne), pensando che la vicenda si fosse conclusa lì. E invece no, le minacce sono continuate e la donna – sempre fingendosi una minore – gli ha chiesto altri soldi. Questa volta 10mila euro.

Si finge minorenne ed estorce soldi a 74enne, arrestata

Spaventato dalla piega presa dalla situazione, il 74enne ha provato a cambiare numero di telefono e a cancellare gli account social, senza risultati. La donna continuava a trovarlo e a inviargli anche cartoline al suo indirizzo di casa, minacciandolo di denunciarlo se non avesse avuto il suo denaro. A quel punto è andato dai carabinieri per denunciarla. Quasi da subito è apparso chiaro che non poteva essere una ragazzina ad aver organizzato un piano del genere. Dalle indagini è emerso che il conto il banca e l'utenza telefonica erano intestate alla stessa donna, una 65enne già nota alle forze all'ordine residente nel comune di Chiavari. I militari hanno informato la Procura di Roma dei risultati delle indagini e hanno ottenuto l'autorizzazione ad arrestarla e procedere con gli arresti domiciliari. Deve rispondere del reato di estorsione.