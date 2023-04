Addio ad Alessandro Parini morto a Tel Aviv: i funerali nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo Addio ad Alessandro Parini, il 35enne che ha perso la vita in un attentato a Tel Aviv: oggi pomeriggio i funerali ospitati nella chiesa di San Pietro e Paolo all’Eur.

A cura di Beatrice Tominic

Si celebrano questo pomeriggio, 13 aprile 2023, i funerali di Alessandro Parini, il ragazzo di 35 anni che ha perso la vita nell'attentato sul lungomare di Tel Aviv il 7 aprile scorso. Le celebrazioni sono iniziate alle ore 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo nel quartiere Eur di Roma dove la salma dell'avvocato romano è arrivata questa mattina, accolta dai genitori e dal fratello Federico.

Nel pomeriggio, a poco a poco, la chiesa si è riempita di fedeli arrivati per porgere l'ultimo saluto al giovane avvocato. Oltre a numerosi giornalisti all'entrata della chiesa, sono state molte le persone che hanno deciso di recarsi, nonostante la pioggia che si sta abbattendo su Roma nelle ultime ore, nella chiesa del quadrante sud di Roma per omaggiare il trentacinquenne.

Le persone all’interno della chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur per il funerale del 35enne.

L'addio ad Alessandro Parini

Le persone presenti in chiesa hanno accolto la bara in un silenzio solenne, fra le lacrime. Con la bara, anche i familiari e gli amici più stretti del giovane avvocato che, però, hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Nei giorni scorsi, sia la mamma che il fratello, avevano espresso il loro dolore. È stata proprio la donna a raccontare di aver accompagnato il figlio all'aeroporto, nonostante fosse molto preoccupata per questo viaggio. Il fratello, invece, si era detto devastato dal dolore, mentre era in attesa del rientro del corpo di Alessandro.

Il feretro è rientrato in Italia con un volo di Stato atterrato all'aeroporto di Ciampino dove erano presenti anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Secondo l'esito dell'autopsia sul corpo della vittima, effettuata al policlinico Agostino Gemelli di Roma che ha escluso segni di arma da fuoco, Alessandro Parini è morto a causa dell'impatto con l'automobile dell'aggressore.