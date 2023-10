Accoltellano un amico per ‘goliardata’ e inscenano una rapina per farla franca I due responsabili sono stati fermati con l’accusa di tentato omicidio in concorso. Hanno accoltellato un loro amico in casa, mentre erano ubriachi.

A cura di Enrico Tata

In casa, ubriachi, in due hanno accoltellato un amico. L'esito di una ‘goliardata', a loro dire. Ma per farla franca, hanno inscenato una rapina e hanno fatto credere alle forze dell'ordine di essere stati aggrediti. Questa la spiegazione che hanno fornito agli agenti della polizia di Stato che, entrati all'interno dell'appartamento, hanno trovato un uomo accoltellato a terra e coperto di sangue.

È successo a Roma in via Todi, quartiere Tuscolano. Accanto all'uomo, un 39enne di nazionalità peruviana, c'erano i due amici, che hanno raccontato la loro storia: "Siamo stati aggrediti da tre persone, che hanno provato a rubarci il cellulare e hanno accoltellato il nostro amico". Una versione che fin dall'inizio ha convinto poco gli investigatori.

La vera dinamica: "Una goliardata"

In effetti, era tutto falso. Le successive indagini degli agenti del distretto Trevi hanno consentito di ricostruire l'effettiva dinamica dell'accaduto, totalmente differente da quanto raccontato dai protagonisti. Stando a quanto ricostruito, i tre uomini si sarebbero ritrovati a casa di uno di loro. Ubriachi, un 25enne e un 27enne avrebbero accoltellato l'amico. Stando alla loro versione, i due lo avrebbero fatto come ‘goliardata'.

Leggi anche Silvana Aru uccisa a martellate in testa a Valle Fiorita: il killer è un amico del figlio

Il 38enne soccorso e trasportato al prono soccorso

Vero oppure no, il 38enne è stato soccorso e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni Addolorata di Roma. Sconosciute le sue condizioni di salute. I due responsabili sono stati fermati con l'accusa di tentato omicidio in concorso. Su richiesta della Procura, il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo ai due aggressori.