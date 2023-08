Accoltellano e sparano a un commerciante per rapinarlo: tre arresti Sono finiti in carcere per tentato omicidio, rapina e porto abusivo d’armi tre uomini che hanno accoltellato e sparato a un commericante romano mandandolo in ospedale.

Hanno accoltellato e sparato a un automobilista per rapinarlo. Gli agenti della Polizia di Stato del XIV Distretto Primavalle hanno arrestato e portato in carcere tre persone per i reati di tentato omicidio, rapina e porto abusivo d'armi. L'ordinanza di custodia cautelare disposta dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della Procura arriva al termine delle indagini nei confronti di tre uomini di trentuno, quarantasei e un cinquantatré anni.

Il commerciante minacciato con coltello e pistola

I fatti risalgono all'inizio di giugno scorso, quando un commerciante, dopo aver chiuso la propria attività, ha preso la macchina e si è diretto verso casa. Mentre era fermo ad uno stop, due uomini con il volto coperto sono scesi da un'auto che lo seguiva. Sono saliti a bordo della vettura e hanno iniziato a colpirlo, chiedendogli con insistenza di consegnargli l'incasso.

L'uomo non si è però spaventato e nonostante avesse un coltello e una pistola puntata alla testa si è opposto. I due allora al suo rifiuto gli hanno sparato e lo hanno accoltellato, ferendolo in più punti. Hanno preso i soldi e le chiavi dell'auto e sono scappati. In quel frangente però anche se per pochi minuti uno degli aggressori è rimasto col volto scoperto e ciò ha reso poi possibile il riconoscimento.

Il commerciante ha ferite su braccia e schiena

Arrivata la segnalazione al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è arrivato il personale sanitario, che lo ha soccorso e trasportato con l'ambulanza in ospedale. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Ha riportato ferite da arma da taglio e da fuoco su braccia e schiena, ma fortunatamente non ha rischiato di morire.

Gli aggressori sono clienti abituali della vittima

Presente sul posto gli agenti della Polizia di Stato e la Scientifica, che hanno svolto i rilievi e ricostruito la dinamica dell'accaduto. Gli investigatori hanno trovato il caricatore di una pistola, che era vicino all'auto. La vittima ha raccontato ai poliziotti l'accaduto, spiegando di aver riconosciuto gli aggressori perché erano due clienti abituali del suo locale. Le indagini hanno poi portato i poliziotti a risalire all'identità di una terza persona, che era alla guida dell'auto. Tutti e tre ora si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria.