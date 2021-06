Accoltellamento in strada ad Ardea, dove un uomo è stato colpito con alcuni fendenti e trasportato in ospedale. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 giugno, in zona di Tor San Lorenzo. Vittima un cinquantaduenne, che è dovuto ricorrere a cure mediche in ospedale. Secondo le informazioni apprese era poco dopo le ore 17, i due si trovavano in strada in via della Moletta, quando è nata uhna discussione, scaturita per futili motivi. Uno dei due, trentottenne romano, ad un certo punto ha estratto un coltello che portava con sé e ha colpito il suio interlocutore, ferendolo per poi scappare, facendo perdere le proprie tracce. Arrivata la chiamata al Numero unico delle Emergenze 112 per la richiesta d'intervento a causa di una persona che ha riportato una ferita d'arma bianca, sul posto è intervenuto il personale sanitario. date le sue condizioni di salute, parse particolarmente gravi in un primo momento, sul posto è arrivata l'eliambulanza. Il cinquantaduenne è stato preso in carico dai paramedici, che lo hanno trasportato con urgenza in ospedale al San Camillo a Roma.

Aggressore denunciato per lesioni aggravate

Arrivato al pronto soccorso, il paziente proveniente da Ardea è stato affidato alle cure dei medici, che gli hanno riscontrato ferite all'addome guaribili in una settimana. Fortunatamente la lama infatti non ha lesionato organi vitali e da quanto si apprende non è in pericolo di vita. Data la dinamica la natura della ferita sono state allertate le forze dell'ordine, che sono intervenute per gli accertamenti del caso e hanno ascoltato il racconto della vittima. I carabinieri hanno rintracciato il presunto responsabile poco dopo e lo hanno denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate.