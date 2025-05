Accoltella e sequestra in casa per ore una collega, poi la violenta: arrestato un 30enne

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

Minacciata, ferita e violentata. Questo l'incubo che si è trovata a vivere una donna di circa 30 anni a Roma nella zona del Divino Amore nei giorni scorsi a causa si un collega di lavoro. Quest'ultima l'ha accoltellata e sequestrata in casa per ore, prima di abusare di lei. È stato lui stesso, dopo le violenze, a chiamare il 118 che, visto il genere di ferita riportato dalla donna, ha allertato immediatamente i carabinieri. I militari hanno poi arrestato l'uomo e lo hanno trasferito in carcere poiché gravemente indiziato dei reati di minaccia, lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale.

Sequestrata e violentata: cosa è successo

I fatti sono avvenuti poco più di una settimana fa e risalgono, precisamente, alla sera del 26 aprile quando l'uomo, un trentenne, ha costretto la donna sotto minaccia a consumare un rapporto sessuale. L'uomo ha iniziato a minacciare la donna, sua coetanea e sua collega di lavoro con un coltello, poi le ha scagliato un colpo che l'ha ferita. Una volta sequestrato dentro casa la giovane, ha abusato di lei.

L'ha trattenuta chiusa in casa per circa due ore, poi è stato il trentenne a chiamare il 118 per chiedere l'intervento del personale del pronto soccorso sanitario. Una volta sul posto, sono stati gli operatori a chiamare i carabinieri, vista la dinamica dell'accaduto e il genere di ferite riportate. Soltanto una volta giunti sul posto, la donna ha rivelato ai militari l'accaduto. È stata infine trasportata all'ospedale Sant'Eugenio dove è stata medicate dimessa.

L'arresto del trentenne

I carabinieri, arrivati dalla vicina Stazione di Roma Divino Amore, in accordo con il pm di turno della Procura della Repubblica di Roma, hanno poi arrestato il trentenne e lo hanno trasferito nel carcere di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha poi convalidato l'arresto e disposto per lui la custodia cautelare in carcere. Il trentenne è stato arrestato poiché gravemente indiziato dei reati di minaccia, lesioni, sequestro di persona e violenza sessuale, ai danni della donna.