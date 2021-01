Un uomo di 43 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dagli agenti di Polizia giudiziaria del commissariato di Civitavecchia. Era ricercato da diversi giorni dopo aver tentato, insieme al fratello, di uccidere un 46enne a coltellate in mezzo alla strada. Il tentato omicidio risale al 13 gennaio, l'uomo è stato arrestato solo ieri perché dopo l'accoltellamento era riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce. Il fratello era stato arrestato subito dopo l'aggressione e portato nel carcere di Civitavecchia, dove è attualmente detenuto. Oggi anche il 43enne è stato portato in carcere. Su entrambi – con vari precedenti di polizia alle spalle – pende un'accusa molto grave, quella di tentato omicidio.

Tentano di uccidere un uomo in pieno centro, arrestati

Era il 13 gennaio quando i due fratelli hanno aggredito un uomo in mezzo alla strada. In pieno giorno, armati di coltello, si sono scagliati contro il 46enne, colpendolo alla testa e al volto per ucciderlo. Una scena scioccante, avvenuta nel pieno centro di Civitavecchia davanti ad altre persone che hanno assistito incredule a quanto stava accadendo davanti a loro. La vittima ha rischiato seriamente di morire: un'agente libera dal servizio è riuscita ad aiutarlo e a farlo soccorrere prima che perdesse la vita, una possibilità purtroppo non remota data la gravità delle ferite. Uno dei due aggressori, come detto, è stato bloccato immediatamente perché non è riuscito a fuggire, mentre il fratello si è dato alla fuga e per diversi giorni è stato irrintracciabile. Questo fino a ieri, quando i poliziotti lo hanno scovato e portato in carcere, data la pericolosità e la gravità di quanto accaduto.