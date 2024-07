video suggerito

Abusi sulla figlia minorenne a Latina, arrestato padre di 55 anni con l’accusa di violenza sessuale Avrebbe abusato della figlia minorenne ripetutamente. Per questo per un uomo di 55 anni di Latina è scattato l’arresto da parte dei carabinieri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Un uomo di 55 anni di Latina è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Il cinquantacinquenne al termine delle prime indagini è stato trasferito in carcere perché avrebbe costretto la figlia, una ragazza di 16 anni, a fare e subire atti sessuali, come ricostruito dai carabinieri dei militari della stazione di Latina Scalo e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina coordinati dalla procura del capoluogo pontino.

La ricostruzione e le indagini sull'uomo

Secondo quanto emerso nel corso delle indagini, scattate dopo la denuncia, l'uomo avrebbe abusato della ragazza all'interno delle mura domestiche, nell'abitazione in cui entrambi, padre e figlia, vivevano. I numerosi elementi raccolti hanno permesso ai carabinieri di ricostruire l'accaduto. L'autorità giudiziaria ha poi emesso nei confronti dell'uomo, padre della sedicenne, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere perché gravemente indagato di violenza sessuale aggravata su minore.

Gli episodi di abusi si sono ripetuti nel tempo: è anche per questo che è scattato immediatamente l'arresto e il trasferimento in carcere del cinquantacinquenne.

I carabinieri: "Fenomeno drammatico"

Un "fenomeno drammatico", così viene descritto quanto accaduto a Latina dai militari stessi. "È possibile contrastare questa situazione soltanto con un lavoro condiviso e diversificato e se si manifesta con decisione la fiducia verso le istituzioni, i carabinieri e la magistratura, come ha fatto in questo caso la ragazza – hanno fatto sapere i carabinieri – Spetterà poi a noi militari dell'Arma impiegare ogni risorsa per affrontare con professionalità e competenza lo specifico fenomeno".