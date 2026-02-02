Abusa per anni di due ragazzini, condannato per pedofilia ex dirigente di Azione Cattolica

Dovrà scontare 11 anni e quattro mesi di reclusione Mirko Campoli, l'ex dirigente dell’Azione cattolica, accusato di pedofilia. A confermarlo, la Corte d’appello di Roma nel corso dell'ultima udienza. L'uomo ha abusato di quattro ragazzini minorenni: per soltanto uno di loro le violenze subite erano state oltre 50. Confermate le disposizioni a favore delle parti civili.

Una volta scattate le indagini, il commissariato di Tivoli è riuscito a ricostruire la catena di abusi nei confronti di almeno due minorenni che, almeno in un caso, sarebbero continuati per almeno quattro anni, almeno una volta al mese. A loro si aggiungono altri ragazzini abusati da Campoli, un bambino di 12 e uno di 10 anni, ma in un caso le accuse relative sono cadute con l'assoluzione di Campoli in primo grado.

Abusa di quattro minori: condannato Mirko Campoli

Ex segretario nazionale dell'Azione cattolica ragazzi e presidente diocesano dell’Azione cattolica, direttore dell’ufficio scuola diocesano, incaricato regionale dell’ufficio scuola e università dall’ufficio della Cei e prof di religione a Tivoli. Questi gli incarichi ricoperti da Mirko Campoli, condannato nel processo per pedofilia.

Le denunce a suo carico sono partite da due ragazzini che all'epoca dei fatti avevano 12 e 16 anni. Nel corso del processo, oltre a loro, hanno testimoniato anche le fidanzatine dei due ragazzini. Presente nel processo, dopo essersi costituita parte civile, anche la Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel Lazio, Monica Sansoni, assistita dall'avvocato Pasquale Lattari.

La fiducia della famiglia e gli abusi anche su figli di amici

Soltanto in seguito sono emersi abusi subiti anche da altri due ragazzini, uno di 12 e l'altro di 10 anni. Uno di loro sarebbe stato legato da vincoli di parentela con gli altri due. Campoli sarebbe riuscito ad ottenere, grazie anche ai suoi incarichi di rilievo, la fiducia delle famiglie. Poi gli abusi sui ragazzini che, spesso, avvenivano mentre si trovavano nel sonno. Ulteriori violenze sarebbero state compiute anche su bambini in difficoltà e nei confronti di figli degli amici.

I processi a carico di campoli

La condanna nei confronti di Campoli è il risultato di due diversi processi: il primo con condanna al giudice per l’udienza preliminare a 9 anni di reclusione e un secondo a 6 anni e 10 mesi. I due procedimenti sono stati uniti e, considerando la continuazione fra i reati, la Corte d’Appello ha confermato la condanna in carcere.