Abusa per 4 anni di due ragazzini, ex dirigente dell'Azione Cattolica condannato a 9 anni Ex dirigente dell'Azione Cattolica, prof di religione e vicepreside. Per lui, accusato di violenza sessuale su minori, erano stati chiesti 10 anni di carcere. Ma la Procura di Tivoli non esclude un secondo processo.

A cura di Beatrice Tominic

È stato condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale Mirko Campoli, ex dirigente dell'Azione Cattolica, insegnante di religione e vicepreside a Tivoli. Per circa quattro anni l'uomo ha abusato di un ragazzino che gli era stato affidato. Ma non è l'unico ad aver subito le violenze di Campoli: per una seconda violenza, avvenuta durante un camposcuola, ha provato a difendersi in aula: "In quel periodo soffrivo di depressione".

Gli abusi sui minorenni

Oggi, come riporta la Repubblica, è stato condannato dalla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Tivoli, Emanuela Francini a nove anni, uno meno rispetto a quanto richiesto. Nel frattempo, però, la Procura di Tivoli ha chiuso una seconda indagine a suo carico e presto chiederà un secondo processo. Secondo gli inquirenti avrebbe abusato anche del fratellino di una delle prime due vittime e di due minorenni, uno di 12 e l'altro di 10 anni in una casa famiglia a Roma, in zona Boccea, che accoglie "vittime di fenomeni di maltrattamento, abuso e abbandono". I due sarebbero stati violentati mentre si trovavano in dormiveglia.

Le indagini sui primi due casi di violenza

Le indagini sono scattate dopo che i due ragazzini si sono confidati con le fidanzate anni dopo aver subito gli abusi. È così che sono stati spronati a denunciare, anche con l'aiuto della Garante per l’infanzia e l’adolescenza nel Lazio, Monica Sansoni, che si è costituita parte civile nel processo.

All'epoca i due aveva 12 e 16 anni. Sul primo ragazzo gli abusi sarebbero andati avanti per quattro anni, fino a quando non è scoppiato il covid ed è stato disposto il lockdown. I genitori del piccolo lo avevano affidato a Campoli, fidandosi di lui che, invece, avrebbe abusato del dodicenne a Tivoli, Guidonia e in altri centri italiani, anche durante una gita a Gardaland, "almeno una volta al mese", per un totale di una cinquantina di episodi. Il sedicenne, invece, sarebbe stato abusato durante un viaggio d'istruzione a Loreto, in provincia di Ancona, a cui Campoli aveva partecipato come professore e vicepreside.