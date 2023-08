A1, maxitamponamento fra Ferentino e Colleferro: 7 veicoli coinvolti, code fino a 9 km verso Roma Il primo tamponamento è avvenuto poco dopo le 15: tre persone ferite, lunghe code in direzione Roma. Dopo un’ora il traffico sta tornando alla normalità.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

L'incidente è avvenuto lungo l'autostrada A1 che collega Milano a Napoli, nel tratto di strada fra le uscite di Ferentino e Colleferro: è qui, fra le province di Roma e Frosinone, che sette veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente, all'altezza del chilometro 602.

Non appena verificatosi il sinistro, il traffico è aumentato: in direzione della capitale si sono registrate code fino a 9 chilometri. A partire dalle 16.30 circa, però, la strada è stata liberata dai mezzi coinvolti e messa in sicurezza. La viabilità sta a poco a poco tornando alla normalità, con tutte le corsie agibili.

L'incidente fra Ferentino e Colleferro

Secondo le prime informazioni raccolte, poco dopo le 15 due automobili si sono tamponate: a seguire, probabilmente non accorgendosi dell'incidente, sono arrivate le altre che hanno urtato quelle già presenti, urtate con conseguenze meno gravi. Non appena avvenuto il sinistro, sono stati immediatamente allertati i soccorsi che hanno raggiunto in breve tempo le vetture coinvolte.

L'arrivo dei soccorsi

A seguito dell'incidente fra i 7 veicoli si sono registrati tre feriti non gravi. Non appena arrivati sul posto, gli operatori del personale sanitario del 118 hanno immediatamente preso in cura i tre trasportandoli d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Spaziani di Frosinone, a poco più di una decina di chilometri dal luogo degli schianti.

Oltre a loro, hanno raggiunto il posto anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano di Autostrade per l’Italia che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente e hanno messo in sicurezza la strada, liberandola dalla presenza delle vetture, grazie all'intervento del soccorso meccanico.