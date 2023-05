A un’ora da Roma c’è il giardino delle peonie più grande d’Europa: 250mila piante arrivate dalla Cina Il giardino delle peonie più grande d’Europa si trova a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. La fioritura dura poche settimane e avviene solo una volta all’anno.

A cura di Natascia Grbic

Foto di Centro botanico Moutan

È il più grande centro botanico in Europa di peonie, con oltre 250mila piante arrivate dall'Oriente: è il Moutan e si trova a Vitorchiano, sulla statale Ortana 46. Un piccolo paradiso pieno di colori a un passo da Roma: ci vuole circa un'ora di macchina per godere di uno degli spettacoli più belli dell'anno e immergersi in colori e profumi che portano i visitatori nel lontano Oriente, da dove queste piante provengono. Le peonie, infatti, crescono anche tra la Cina e Tibet, sopravvivendo a temperature freddissime e a migliaia di metri di altezza.

Nel giardino botanico Moutan, che in cinese significa ‘peonia erborea‘, sono presenti oltre 600 varietà di questo fiore. In un parco grande quindici ettari, tra lecci, cipressi, querce e ulivi secolari, si possono osservare anche esemplari di settant'anni. Ma attenzione: lo spettacolo non dura tutto l'anno.

Le peonie fioriscono solo una volta l'anno, e durano solamente qualche settimana. È possibile vederle sbocciate solo fino alla fine di maggio, dopodiché lo spettacolo terminerà, per dare appuntamento il prossimo anno ai visitatori del parco. Al momento, il parco è aperto dal lunedì 3 aprile a domenica 28 maggio da lunedì a domenica, tra le 9.30 e le 18.

"I sentieri sono costellati di esemplari rarissimi di peonie arbustive delle specie P.Rockii, oltre che di numerose splendide varietà di peonia suffruticosa – si legge sul sito del Centro botanico Moutan – si tratta di piante molto particolari e pregiate che in natura crescono ad altitudini superiori ai 2000 metri ed hanno trovato in questo luogo un habitat favorevole alla loro crescita e riproduzione. I loro fiori sono caratterizzati da un profumo molto intenso e da una macchia scura alla base dei petali".

La fioritura delle peonie dura circa due mesi: le prime a sbocciare sono le peonie arbustive a fiore semplice all'inizio di aprile, seguite poi dalle peonie arbustive a fiore doppio. Le ultime a sbocciare sono le peonie erbacee ai primi di maggio.