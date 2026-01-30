A Termini arriva l’esercito con i blindati, è polemica: “Alla piazza verde si preferisce la militarizzazione”

Puma alla stazione Termini.

Dopo gli interventi che hanno visto la collaborazione dei paracadutisti del Tuscania a Ostia, al Colosseo e al Quarticciolo, si vedono ancora i soldati in azione nella capitale. La stazione Termini a Roma è blindata: da ieri sono stati organizzati presidi fino alle una di notte con due soldati e un mezzo blindato ad affiancare le volanti della polizia.

Gli architetti dello studio che hanno progettato la nuova piazza dei Cinquecento: "È sconcertante"

Una scena non prevista da chi, anni fa, aveva immaginato la stazione Termini in altre condizioni, con un bosco urbano e spazio per socialità, come gli architetti di Its Studio che avevano progettato la nuova piazza dei Cinquecento prevedendo anche un hub sociale, un parcheggio bici e un sistema di illuminazione per rendere la zona più sicura: "È sconcertante e preoccupante. Siamo alle porte della città e ci troviamo uno spettacolo simile, proprio in questi giorni in cui si festeggia il gemellaggio fra Roma e Parigi: chiaramente la differenza sulla sensibilità rispetto allo spazio pubblico tra le due città è assolutamente evidente".

La stazione Termini secondo il progetto presentato da Studio Its Architettura e dal team di collaboratori.

Il progetto di Its Studio Architettura è nato, oltre che per favorire la socialità e una mobilità sostenibile, anche la sicurezza nella piazza. Una sicurezza che, a differenza di quanto sembrano mostrare questi nuovi provvedimenti, non passa soltanto per la militarizzazione dello spazio pubblico: "Speriamo che il cantiere corra velocemente affinché questo progetto riesca anche a portare qualità urbana che, soprattutto in quell'area, vuol dire portare sicurezza urbana".

Come si presenta piazza dei Cinquecento davanti alla stazione Termini secondo il progetto di Studio Its Architettura e dei suoi collaboratori.

Mezzi blindati in piazza a Roma, ministero: "Garantisce sicurezza"

Mentre il cantiere continua, sebbene ancora non sotto la supervisione dei creatori del progetto, sono stati posizionati i mezzi blindati militari, a destra nell'immagine di apertura. Si chiamano Puma e si trovano nei pressi della stazione, in presidio in orario serale: uno in via Giolitti e un altro in piazza dei Cinquecento. Un terzo blindato è presente anche nei pressi del Colosseo, ai piedi dell'Arco di Costantino.

I blindati verde militare, sull'asfalto grigio, sicuramente non passano inosservati: sono due veicoli da guerra. Oltre ai veicoli, al fianco di volanti e poliziotti sono schierati i soldati armati. Una decisione presa grazie alla spinta del ministero dell'Interno e della Difesa che ha assegnato questo compito alla questura di Roma con il Dipartimento della Pubblica sicurezza per "sottrarre terreno a fenomeni di illegalità, marginalità e degrado che spesso gravitano sull’hub ferroviario". Ma resta necessario porsi un interrogativo: siamo sicuri che militarizzare la città sia davvero l'unico modo per garantire la sicurezza nelle strade e piazze di Roma?