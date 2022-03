A Roma tre tentativi suicidi al giorno, il report dei Vigili del Fuoco: “Molti sono giovanissimi” Sono circa tre al giorno gli interventi dei Vigili del Fuoco per tentato suicidio. Molti di questi ragazzi sono giovani, e hanno meno di trent’anni.

Tre suicidi o tentati suicidi al giorno a Roma e provincia. Questo quanto emerge dal report elaborato dai Vigili del Fuoco sugli interventi effettuati nell'ultimo anno. Ogni giorno tre persone provano – oppure purtroppo riescono – a togliersi la vita. Molte le chiamate al 112 da parte dei familiari disperati, che non riescono ad aprire la porta della camera del loro caro e si preoccuoano oppure, nei casi peggiori, che lo hanno trovato privo di vita. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, negli ultimi anni si è abbassata l'età media delle persone che cercano di farla finita. "Sempre più giovani anche giovanissimi, con un’elevata incidenza per chi ha meno di trent’anni", spiegano i Vigili del Fuoco. Non ci sono differenze sociali: le condizioni di disagio – acuite dalla pandemia da covid- 19 – che portano a decidere per il suicidio riguardano sia le persone meno abbienti che quelle benestanti.

Disturbi mentali aumentati con la pandemia

La pandemia da covid-19 ha aumentato le condizioni di disagio in tutta la popolazione, ma sono i ragazzi quelli che hanno sofferto le conseguenze del coronavirus. Soprattutto chi già soffriva di disturbi mentali, con la pandemia ha visto acuito il suo disagio per vari motivi. Le difficoltà di essere seguiti in modo professionale, l'obbligo di stare chiusi in casa senza possibilità di svago o distrazione, il fardello della cura lasciato a carico di famiglie spesso impreparate ad affrontare situazioni di crisi, ha portato molte situazione ad acutizzarsi, e i ragazzi a stare peggio. Nei casi più gravi questo ha portato a gesti autolesionisti o a tentativi di togliersi la vita, sui quali i Vigili del Fuoco hanno posto attenzione con il loro report.