A Roma inaugurato l’albero di Natale di piazza del Popolo: la magia si accende nella capitale Inaugurato l’albero di Natale di Roma, ospitato in piazza del Popolo: le luci si accendono e illuminano la piazza per questa stagione natalizia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

L'albero acceso oggi in piazza del Popolo.

È bastato qualche secondo ad accendere la magia nella capitale. Oggi, domenica 8 dicembre 2024, è stato inaugurato l'albero di Natale di piazza del Popolo che accompagnerà cittadini, cittadine e turisti per tutte le festività natalizie. Oltre all'albero nella grande piazza su cui si affaccia il Pincio (e da cui la vista, da oggi e per il prossimo mese, sarà ancora più suggestiva del solito), oggi si sono accese anche le luci nelle vie del Tridente, in via del Corso e nei vicoli della zona intera.

Le luci nel centro della città: inaugurato l'albero di Natale di Roma

L'appuntamento per l'accensione dell'albero è stato fissato nella giornata dell'Immacolata proprio perché, anche nella capitale, le tradizioni vanno rispettate, senza dimenticarsi, però, di strizzare un occhio al green. Come fa sapere direttamente il comune di Roma, infatti, le lucine utilizzate per accendere il Natale in piazza del Popolo e per l'intera via del Corso, come ogni anno brandizzate Acea, sono realizzate con ecnologie a basso consumo e con emissioni di Co2 ridotte al minimo.

Andrea Delogu e il sindaco Gualtieri.

Anche la scelta dell'albero è stata dettata da principi sostenibili. Arriva da Cantù, in provincia di Como, ed è stato scelto nel rispetto delle norme relative al taglio di arbusti non più dedicati alla piantumazione in terra.

A Roma si accende l'albero di Natale della capitale

La tradizione dell'accensione si è rinnovata. Anche quest'anno l'inaugurazione dell'albero di Natale di Roma avviene alla presenza del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e della Presidente di Acea Barbara Marinali, insieme ad altre personalità del mondo della politica romana. Madrina dell’evento, invece, Andrea Delogu.

Articolo di Beatrice Tominic, video di Gabriel Bernard