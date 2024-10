video suggerito

A Roma arrivano pioggia, temporale e vento forte: un ramo cade e blocca i treni della Roma Lido Pioggia, temporali e vento. Ko un tratto della linea Metromare dopo il crollo di un ramo, ma diversi disagi si registrano anche nelle strade della capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Il ramo caduto che ha bloccato la Metromare, foto da Facebook.

La pioggia annunciata per oggi pomeriggio è arrivata a Roma. Insieme al temporale e alla bomba d'acqua che sta interessando progressivamente diverse zone della città, da nord ovest, verso sud est, un forte vento si sta abbattendo sulla capitale. Numerosi i disagi. Insieme alle strade allagate, come spesso capita di vedere a Roma, il vento ha provocato la caduta di alberi e rami.

Il ramo caduto blocca la Metromare: attivate navette

È proprio un ramo caduto che ha provocato il blocco della Metromare, ex Roma Lido, che collega Roma ad Ostia. Come comunicato dalla società dei trasporti che gestisce la ferrovia, Cotral, il servizio è limitato tra le stazioni di Porta San Paolo e Acilia. Servizio sospeso tra le fermate di Acilia e Colombo. Per gli spostamenti sono stati attivati i bus sostitutivi.

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni dei e delle pendolari, rimasti bloccati per il disservizio del treno e i presunti ritardi nell'attivazione del servizio di navette. "Potature e manutenzione, queste sconosciute e come sempre i pendolari ne pagano le conseguenze. Poi vogliono parlare di aumenti tariffari…..allucinante", scrive un utente. "Non c'è manutenzione in questa città! Si dice che prevenire è meglio che curare", aggiunge un'altra. O, ancora: "Bastano due gocce e si blocca tutto". Molte le persone bloccate all'interno di treni fermi, in attesa che si possa tornare a procedere.

Pioggia, vento e strade allagate

Da nord ovest fino a sud est. Il maltempo è arrivato a Roma e sta interessando tutta la capitale, con picco atteso, come previsto già dal bollettino della Protezione Civile, è nella seconda parte della giornata, dalle 17 alle 18 secondo l'Aeronautica Militare.

Ovviamente, però, nel mirino del maltempo non c'è soltanto la capitale: interessati da forti piogge anche i comuni limitrofi. Strade allagate e alberi caduti, con diversi disagi in strada. Questa la situazione di oggi, martedì 8 ottobre, nella Regione Lazio.