A Roma 100 voragini ogni anno: quali sono i quartieri più a rischio A Roma si aprono in media 100 voragini ogni anno. Questo perché sono moltissime le cavità sotterranee in città e molte abitazioni, spiegano gli esperti, sono costruite proprio sopra a questi vuoti.

A cura di Enrico Tata

Quella in via Giannetto Valli, zona Portuense, e quella in via Placido Zurla, Torpignattara, sono sono gli ultimi esempi di un fenomeno che sta diventando sempre più preoccupante. A Roma ogni anno si aprono in media 100 voragini. A Roma sono moltissime le cavità sotterranee e molte abitazioni, spiegano gli esperti, sono costruite proprio sopra a questi vuoti. Qua una mappa delle zone della Capitale più a rischio. Nel 2022, tuttavia, a causa della siccità e della mancanza di piogge il numero delle voragine è stato più contenuto rispetto agli scorsi anni. Dal 2012 a oggi, come detto, si sono aperte in media 100 voragini all'anno in città.

Ha spiegato Stefania Nisio, dirigente tecnologo dell’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione ambientale, all'agenzia Agi: " Lo squarcio nell’asfalto largo circa 10 metri quadrati e profondo 5 che si è aperto in via Giannetto Valli, nel Municipio XI della Capitale, e che non ha provocato fortunatamente alcun ferito e non ha coinvolto auto in transito sarebbe stato causato dalla rottura di una tubazione dell’Acea che ha reso necessaria la sospensione dell’erogazione dell’acqua nella zona. Facendo gli studi di suscettibilità il Municipio XI, in cui è avvenuta la voragine, risulterebbe quello a più elevata suscettibilità . Ci sono molte cavita’ sotterranee dovute proprio alla escavazione del sottosuolo per realizzare materiali da costruzione, quindi per estrarre il tufo e realizzare poi i mattoni e i manufatti. Sin dall’epoca romana, Roma e’ stata sfruttata dapprima nelle periferie poi si e’ costruito anche nelle periferie e pertanto molte abitazioni risultano costruite proprio sopra questi vuoti. E’ appunto il caso della zona della voragine di ieri, che è via Giannetto Valli, zona particolarmente famosa per questa problematica”.

Altri quartieri particolarmente a rischio sono quelli di Roma Est, Torpignattara compresa. Nello specifico tutta la zona tra la Tiburtina, la Prenestina e la Casilina, che era una zona di cava. Poi c'è l'Appio Tuscolano, dove veniva estratto il tufo. "Meno sensibili a quest’aspetto risultano i quartieri ad Ovest e Nord-Ovest della capitale dove anche geologicamente non affiora tutta questa quantità di tufo che invece risulta nel quadrante Est e Sud-Est", ha spiegato ancora l'esperto.