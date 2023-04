Roma, maxi voragine a Portuense a causa della rottura di una tubatura: evacuato un palazzo Una grossa voragine si è aperta nella notte di oggi, mercoledì 26 aprile, in via Giannetto Valli, zona Portuense, Municipio XI di Roma.

A cura di Enrico Tata

Una grossa voragine si è aperta nella notte in via Giannetto Valli, zona Portuense, Municipio XI di Roma. Il danno è stato causato dalla rottura di una tubatura idrica di Acea e per questo i tecnici della municipalizzata sono immediatamente arrivati sul posto per verificare quanto accaduto, per mettere in sicurezza l'area e per riparare la tubazione. L'area è stata transennata dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare per precauzione il palazzo che si trova in corrispondenza della voragine.

La fornitura idrica è stata interrotta e per questo Acea ha posizionato due autobotti di acqua potabile in zona. Le famiglie residenti nel palazzo sono state assistite per trovare una sistemazione fino alla fine delle verifiche di stabilità. "La Commissione stabili pericolanti per gli edifici privati è già convocata e si riunirà domani. Una volta che Acea, che ha in corso anche l’ispezione della fognatura, avrà riparato il danno, sulla base dell’esito della Commissione si decideranno tempi e modi per far rientrare gli abitanti nelle loro case”, ha spiegato in merito il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Napolitano.

Presenti a seguire le operazioni anche l'assessora ai Lavori pubblici e Infrastrutture di Roma Capitale Ornella Segnalini e l’assessore alla Mobilità sostenibile e rapporti con la Protezione Civile del Municipio XI Emiliano Castellino. “Non appena avuta notizia dell’accaduto, ci siamo attivati per dare assistenza immediata alle persone e per verificare e porre rimedio. Ringrazio tutte le autorità che si sono precipitate per effettuare un’operazione di emergenza. Sono in corso le analisi speleologiche per accertare il terreno sottostante e contestualmente Acea sta riparando il danno”, ha dichiarato Segnalini.

I pompieri fanno sapere che la voragine ha una superficie di 10 metri quadrati e una profondità di circa 5 metri. "Non sono rimaste ferite persone e nessuna autovettura è stata interessata dal cedimento. Si sta valutando in via precauzionale l'evacuazione delle famiglie a seguito dell'interruzione delle utenze".