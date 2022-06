A processo Adriano Panzironi, l’inventore della dieta che fa “vivere 120 anni” In aula anche numerosi sostenitori di Adriano Panzironi, accusato di aver esercitato abusivamente la professione medica.

Adriano Panzironi, l'inventore della dieta che promette di vivere fino a 120 anni, è finito a processo con l'accusa di aver esercitato la professione medica senza abilitazione. Il guru che promette l'elisir di lunga vita a chi abbandona la dieta mediterranea per il suo metodo, era già stato denunciato nel 2018 per truffa, procedimento poi archiviato dal giudice per le indagini preliminari perché gli integratori che vendeva insieme al fratello non avevano "caratteristiche non conformi a quanto indicato". Al processo si sono costituiti parte civile l'Ordine dei medici del Lazio, l'Ordine dei giornalisti (Panzironi infatti di professione sarebbe giornalista scientifico), l'Ordine dei biologi e l'Associazione panificatori di Confcommercio. In aula però, hanno sfilato anche tanti suoi seguaci. Che credono fermamente nel suo metodo e sono convinti che li abbia guariti da alcune patologie. "Sono guarita dai miei continui mal di testa ed è migliorata anche l’endometriosi", le parole di una donna riportate da Il Messaggero.

Il metodo Panzironi

Adriano Panzironi continua intanto a pubblicizzare i suoi prodotti e il suo metodo. Sono quasi 70mila le persone che fanno parte del suo gruppo Facebook ufficiale e che seguono quello che lui definisce "uno stile di vita, non una dieta, né tantomeno un protocollo di cura". I consigli alimentari di Panzironi prevedono una dieta iperproteica in cui si devono abbandonare i carboidrati e gli alimenti raffinati, preferendo carne, pesce e uova. La dieta va poi abbinata a degli integratori Life120 creati e venduti da Panzironi, in modo da far funzionare tutto il procedimento. Il processo ha ancora diverse udienze davanti a sé: le prossime volte saranno ascoltati anche alcuni medici.