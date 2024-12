A pranzo con la compagna va al bagno del ristorante e si spara: morto finanziere di 58 anni

video suggerito

È entrato nel bagno della fraschetta dove stava pranzando con la compagna, si è chiuso la porta alle spalle, ha estratto l'arma di ordinanza e ha premuto il grilletto rivolgendo la pistola contro di sé. Aveva cinquantotto anni, ed era in forze alla Guardia di Finanza. Il tragico evento è avvenuto ieri – domenica 22 dicembre – in un locale in zona Borgo San Rocco ad Ariccia, Castelli Romani. Al rumore dello sparo subito i presenti si sono precipitati nel bagno, trovandosi di fronte la scena terribile dell'uomo gravemente ferito accasciato in terra in un lago di sangue.

La corsa in ospedale a Roma e il decesso

Dopo le prime cure d'emergenza prestate da alcuni medici presenti nel ristorante, sul posto è giunto il personale del 118 e il militare è stato trasferito all'ospedale dei Castelli e da qui al Policlinico Umberto I di Roma, nel disperato tentativo di salvargli la vita. Purtroppo però non c'è stato per l'uomo nulla da fare, e la morte è stata dichiarata ufficialmente nella tarda serata di ieri nel nosocomio romano. Sotto choc la compagna, anche lei soccorsa dal personale medico.

Il militare soffriva di depressione

Il militare era originario di Afragola, in provincia di Napoli, ma da tempo abitava nella Capitale dove era in servizio presso il Ministero dell'Economia. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della stazione di Ariccia e della Compagnia di Velletri, che hanno aperto un fascicolo. Da quanto si apprende il 58enne da tempo soffriva di depressione. Al momento non c'è nessun elemento che porti a pensare a una dinamica diversa da quella di un gesto volontario compiuto dall'uomo.