A piedi sulla Pontina: attraversa la strada e viene travolto da un'auto. Morto sul colpo Ha attraversato la via Pontina nella carreggiata che porta verso sud, ma è stato investito: morto sul colpo.

A cura di Beatrice Tominic

Stava provando ad attraversare la strada a piedi, quando è stato travolto da un'automobile e ucciso. È successo la scorsa notte lungo la via Pontina, all'altezza di Aprilia, comune in provincia di Latina a circa una quarantina di chilometri a sud della capitale. L'incidente è avvenuto a poca distanza dallo svincolo di via Genio Civile, nella carreggiata che porta in direzione sud. L'uomo investito è morto sul colpo.

L'investimento sulla via Pontina

L'incidente è avvenuto, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, nella prima serata di ieri, martedì 19 dicembre 2023. L'uomo stava camminando a piedi lungo la via Pontina, quando ha tentato un attraversamento. Ha provato a tagliare la carreggiata che porta in direzione sud proprio mentre una Jeep stava percorrendo la via Pontina, una delle arterie più pericolose della zona a sud di Roma. L'automobilista non ha fatto in tempo a frenare: era già buio e quando si è accorto della presenza inaspettata del pedone era troppo tardi.

L'arrivo dei soccorsi: sul posto 118 e polizia stradale

Non appena allertati sul posto sono arrivati i soccorsi. Gli operatori del personale sanitario del 118 sono arrivati poco dopo. Si sono avvicinati all'uomo, ma per lui era già troppo tardi: non c'è stato niente da fare, è morto sul colpo. Non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. Oltre a loro anche la polizia stradale di Aprilia che ha preso in gestione la circolazione: gli agenti hanno chiuso la strada verso Latina e hanno deviato il traffico. Ancora da identificare la vittima del sinistro.