A Latina 31enne stuprata da un ragazzo che le aveva dato un passaggio in auto “Gli ho chiesto un passaggio per tornare a casa, ma lui mi ha violentata”, la testimonianza shock della ragazza.

A cura di Enrico Tata

Una banale richiesta di un passaggio per tornare a casa si è trasformata in un incubo per una ragazza di 31 anni. I fatti risalgono alla serata del 1 novembre quando la giovane, residente a Priverno, provincia di Latina, aveva chiesto un passaggio a un muratore di 22 anni intorno alle 22.30. "Gli ho chiesto un passaggio per tornare a casa, ma lui mi ha violentata", la testimonianza shock della ragazza.

Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il 22enne, di nazionalità albanese, senza precedenti e con un regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha portato la ragazza in un luogo isolato, l'ha fatta scendere dalla macchina e l'ha trascinata in un casolare abbandonato. Là si è consumata la violenza.

La donna ha trovato la forza e il coraggio di divincolarsi ed è riuscita a scappare, chiedendo l'aiuto di un passante. Quest'ultimo l'ha soccorsa e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I medici hanno accertato la violenza e anche contusioni, escoriazioni e un trauma cranico. La giovane è stata dimessa con 10 giorni di prognosi.

Dopo la denuncia presentata dalla vittima, i carabinieri della stazione di Priverno hanno cominciato le indagini e hanno rintracciato il ragazzo. Il responsabile della violenza è stato trovato in un appartamento di Priverno, da solo, e non ha fatto alcun tipo di resistenza all'arresto. Da chiarire restano ancora alcuni aspetti e primo fra tutti il luogo dov'è stata commessa la violenza, dato che la vittima non è riuscita a fornire una descrizione precisa del casolare in cui è stata trascinata dal 22enne.