A 14 anni ruba le chiavi del Suv al padre, sfreccia sul lungomare e si schianta contro un muro Un 14enne ha preso di nascosto le chiavi del Suv del padre ha guidato sul lungomare di Fregene con un amico a bordo. È poi finito contro il muro di un hotel, fortunatamente senza gravi conseguenze.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia sfiorata a Fregene, dove un ragazzo di quattordici anni alla guida di un Suv è finito contro le mura dell'hotel Corallo, in via Gioiosa Marea. Un episodio che sarebbe potuto finire in maniera drammatica, fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi. I fatti risalgono alla notte di mercoledì scorso 2 agosto e si sono verificati sul litorale romano. Protagonista è un giovanissimo, che ha preso di nascosto le chiavi del Suv del padre approfittando del fatto che stesse dormendo e si è messo alla guida senza patente. Sul sedile del passeggero viaggiava un amico, un coetaneo, anche lui sta bene.

Il video della corsa pubblicato sui social network

L'incidente è stato immortalato con un video, poi pubblicato sui sociale network. Una pratica che troppo spesso accade, con giovani e giovanissimi al volante senza patente perché non ancora maggiorenni, oppure alle prese con l'alta velocità o manovre azzardate, che mettono a repentaglio la propria vita o quella altrui. Impossibile non ricordare il drammatico incidente a Casa Palocco del 14 giugno scorso, dov'è morto un bambino di cinque anni che viaggiava con la mamma a bordo di una Smart travolta da un Suv Lamborghini con al volante uno youtuber ventenne.

Per il giovane conducente una multa

Per fortuna l'episodio di ieri non ha avuto risvolti gravi, entrambi i ragazzi stanno bene e nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente. Secondo quanto ricostruito finora erano circa le ore 4.30 quando il quattordicenne ha preso le chiavi del Suv del padre e si è messo al volante, guidando a velocità elevata sul lungomare di Fregene, molto frequentato d'estate. Improvvisamente ha perso il controllo ed è finito contro il muro all'altezza circa del civico 140. Data l'ora e il giorno feriale sul marciapiede non c'era nessuno. Sul posto è intervenuto il personale sanitario in ambulanza e i carabinieri di Ostia. I due giovani hanno riportato solo lievi ferite. La vicenda si è conclusa con una multa al ragazzo, che ovviamente data l'età guidava senza patente.