Le hanno dato appuntamento in piazza Pia ad Anzio, poi l'hanno spinta in una strada laterale lontana da occhi indiscreti col chiaro intento di ‘darle una lezione'. Un gruppo di dieci ragazzine è stato fermato dai carabinieri proprio mentre la situazione stava degenerando: a scatenare la spedizione punitiva, il fatto che la 17enne vittima del gruppetto, si fosse messa con l'ex ragazzo di una di loro. E così, invece che accettare la fine della storia e andare avanti ognuno per la propria strada, la ragazzina ha voluto vendicarsi. E spalleggiata dalle amiche ha teso un'imboscata alla 17enne, dandole appuntamento nella piazza. Secondo quanto riportato da la Repubblica, l'obiettivo era quello di picchiarla, ma le cose non sono andate come previsto: sono state notate dai carabinieri e identificate prima che riuscissero a pestare la 17enne.

Le danno appuntamento per picchiarla, identificate

Una volta arrivata nel luogo dell'appuntamento, la 17enne ha capito che qualcosa non andava. D'altronde vedere dieci ragazze che la scrutavano non poteva essere un incontro amichevole, soprattutto dopo che è stata spinta in una strada laterale. Sembra che fossero intenzionate a picchiarla tutte insieme, dieci contro una. La giovane è riuscita a chiamare la madre, avvertendola di quando stava accadendo. La donna si è precipitata sul posto, ma intanto la scena è stata notata da una pattuglia di carabinieri che in quel momento stavano passando lì vicino per controllare che non ci fossero assembramenti e violazioni delle norme anti-covid, e hanno fermato le ragazze. Hanno identificato tutte le giovani, di cui due maggiorenni. Bisognerà vedere se la madre della ragazza deciderà di sporgere denuncia, al momento non sembra la abbia ancora fatta.