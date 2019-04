L’annuncio di Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati, arriva su Facebook. Prima con una diretta e poi con un post sul social network. “La Camera dice stop alle pensioni d'oro”, afferma il presidente dell’Aula di Montecitorio. Che spiega: “Abbiamo votato poco fa in Ufficio di presidenza il taglio di tutte le pensioni erogate da Montecitorio sopra i 100mila euro per un risparmio di 20 milioni all'anno. Il taglio riguarderà in maniera progressiva tutti i trattamenti pensionistici più alti attualmente erogati dalla Camera dei deputati”.

Nello specifico il taglio delle pensioni per i dipendenti e gli ex dipendenti “sarà del 15% per chi percepisce fra 100 e 130mila euro annui, del 25% per chi prende dai 130 ai 200mila, del 30% fra i 200 e i 350mila, del 35% fra i 350 e i 500mila e del 40% per chi ha una pensione superiore al mezzo milione di euro all'anno. A essere interessati saranno tutti quelli che sono andati in pensione col vecchio sistema retributivo”.

Per Fico si tratta di una “misura di giustizia sociale e di buon senso che varrà per i prossimi cinque anni, esattamente come quella varata dalla legge di Bilancio per tutti i cittadini italiani. Il principio voluto dal Parlamento di tagliare le pensioni d'oro va applicato a tutti gli organi costituzionali: anche Montecitorio fa lo stesso, e il risparmio per i cittadini sarà di circa 100 milioni di euro”. Il taglio approvato dall’ufficio di presidenza, quindi, recepisce una norma inserita nella legge di Bilancio.

Il presidente della Camera accomuna questo taglio a quello dei vitalizi: “Questo taglio sarà applicato per cinque anni e permetterà un risparmio di 20 milioni all'anno, che sommati ai vitalizi fanno un risparmio di 60 milioni all'anno attuato oggi alla Camera. Sono molto contento di darvi queste notizie: sono notizie importanti che rinsaldano il rapporto tra Istituzioni e cittadini, perché queste sono ferite aperte che stiamo provando a rimarginare. Cercheremo di andare avanti in questo modo. È un risparmio incredibile e ringrazio l'ufficio di presidenza”.