Botta e risposta polemico tra M5s e Pd sulle pensioni, in particolare quelle definite “d’oro” Il nuovo scontro tra i due partiti nasce da un annuncio di Luigi Di Maio che, intervenendo in una trasmissione radiofonica, ha promesso che, se andrà al governo, abolirà “le pensioni d’oro” per recuperare i fondi necessari (circa 12 miliardi) per cancellare la riforma Fornero. Matteo Renzi ha definito la proposta grillina “folle”. "Ieri il Movimento Cinque Stelle ha proposto di recuperare 12 miliardi di euro tagliando ‘le pensioni d'oro'. Al giornalista Rai che restava stupito per la cifra, Di Maio ha detto in modo sprezzante: ‘Certo che sono 12 miliardi, veda bene'. Noi abbiamo visto bene. Se vogliamo prendere 12 miliardi di euro dalle pensioni dobbiamo tagliare a chi prende 2.300 euro di pensione. Ci rendiamo conto? Qualcuno può legittimamente dire che duemila euro di pensione sono una pensione d'oro? A noi sembra folle". Così il leader del Pd ha commentato su Facebook le proposte del candidato premier 5 Stelle.

La precisazione online del Movimento 5 Stelle è arrivata subito. "Quando parliamo di pensioni d'oro ci riferiamo a pensioni sopra i 5 mila euro nette", ha sottolineato l'ufficio comunicazione M5s spiegando anche che la cifra di 12 miliardi detta ieri dal candidato premier grillino, Luigi Di Maio, "si riferisce a più anni". Inoltre, attaccano i 5 Stelle, "il Pd sta usando questo argomento solo per provare a distrarre dallo scandalo sulle banche".

A contestare Di Maio è stato l’ex ministro del Lavoro Cesare Damiano: “Se vuole recuperare 12 miliardi dalle pensioni d’oro per superare la legge Fornero, ci deve spiegare che cosa intende per `pensioni d’oro´. Dato che la matematica non è una opinione, per recuperare 12 miliardi bisognerebbe azzerare (non pagarle più) tutte le pensioni dai 5.500 euro lordi mensili in su, il cui ammontare lordo annuo corrisponde appunto a quella cifra, incluse le tasse già pagate allo Stato (Fonte: Itinerari Previdenziali su dati Inps 2015)”. Quindi sulla polemica è intervenuto il presidente del Pd, Matteo Orfini: “Credo che i numeri che ha dato di Maio su quanto produce siano assolutamente sballati come spesso gli capita. Per ridurre le pensioni d’oro sfonda una porta aperta, ma non è sufficiente a correggere gli errori della legge Fornero”.