La ricostruzione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova continua a essere argomento di polemica politica, stavolta tra gli esponenti del MoVimento 5 Stelle del governo e il presidente della Regione Liguria, nonché commissario per Genova, Giovanni Toti. Lo scontro nasce dalle parole di Di Maio che ha annunciato “brutte sorprese” per Autostrade. Parole che non hanno lasciato indifferente Toti: “Più che brutte sorprese per Autostrade vorrei belle sorprese per i cittadini di Genova, per la Liguria e per il sistema di imprese del Nord Ovest che del porto di Genova si servono”.

Toti attacca ancora il vicepresidente del Consiglio: “Se Di Maio invece di annunciare brutte sorprese annunciasse delle belle sorprese, credo che farebbe più efficacemente il suo lavoro”. Il ministro del Lavoro ha poi ribadito quanto detto su Autostrade: “Il ponte Morandi ha dei responsabili, Atlantia e Benetton: non basta giocare con un plastico per cancellare le responsabilità. Non solo toglieremo le concessioni, ma i responsabili avranno un’altra brutta sorpresa: il ponte lo ricostruirà un’azienda di Stato, penso a Fincantieri, perché non lo faremo ricostruire a chi lo ha fatto crollare”.

A rispondere direttamente a Toti ci pensa il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli: “Si preoccupi di far rientrare in casa gli sfollati per riprendersi gli effetti personali e di dar loro un nuovo alloggio – afferma rivolgendosi proprio al presidente della Regione Liguria –. Non faccia politica su Genova”. E ribadisce ancora il messaggio già veicolato da Di Maio: “Autostrade sborserà il denaro, come suo dovere, ma non ricostruirà il ponte che ha fatto crollare. Nella concessione attualmente in vigore, che resterà tale per molto tempo ancora, c’è scritto che Autostrade per l’Italia è tenuta al ripristino dell’infrastruttura nel minor tempo possibile, concetto per altro ripreso nella risoluzione fatta dal governo pochi giorni fa, a riprova del fatto che quando scrivono dimostrano maggior senso pratico di quando parlano. Autostrade deve presentare un progetto, e potrebbe persino realizzarlo con mezzi propri, insomma fare da sola. Noi abbiamo trovato invece Fincantieri, che realizzerà un progetto realizzato gratis da Renzo Piano. Cosa c’è che non va?”.

Toti rientra però nella polemica, rispondendo nuovamente al ministro delle Infrastrutture: “Toninelli dovrebbe preoccuparsi di ben altro: la composizione della commissione del Mit sta diventando complicata, i commissari ruotano più velocemente che in una partita di calcio”. E replica poi, nello specifico, alle parole di Toninelli: “Le case agli sfollati sono già quasi tutte assegnate: su 270 famiglie, circa 200 sono sistemate. Se Toninelli leggesse lo saprebbe che stiamo lavorando in tempi mai sperimentati fino a questo momento”.