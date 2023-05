Crollo Ponte Morandi, l’ex consigliere di Aspi: “Mi dissero che era a rischio otto anni prima” Le scottanti rivelazione di Mion ex consigliere di amministrazione di Aspi durante una udienza del processo sul disastro del 2018. “Non dissi nulla e mi preoccupai. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico” ha spiegato Mion.

"Durante una riunione emerse che il Ponte Morandi aveva un difetto originario di progettazione e che era a rischio crollo. Chiesi se ci fosse qualcuno che certificasse la sicurezza e Riccardo Mollo mi rispose ‘ce la autocertifichiamo'.", lo ha dichiarato in Tribunale a Genova Gianni Mion ex Amministratore delegato della holding dei Benetton Edizione, ex consigliere di amministrazione di Aspi e della sua ex controllante, Atlantia. Mion al processo per il crollo del Ponte Morandi. Le scottanti rivelazione di Mion durante una udienza del processo sul disastro del 2018.

La rivelazione fa riferimento a una riunione avvenuta del 2010, ovvero otto anni prima del crollo del Ponte Morandi di Genova. Per Mion dunque tutti sapevano che il viadotto Polcevera aveva un difetto di progettazione ma nessuno era intervenuto. "Non dissi nulla e mi preoccupai. Era semplice: o si chiudeva o te lo certificava un esterno. Non ho fatto nulla, ed è il mio grande rammarico" ha spiegato Mion.

Secondo lo stesso Ad alla riunione parteciparono, oltre a Mollo, l'ad di Aspi, Giovanni Castellucci, Gilberto Benetton, il collegio sindacale di Atlantia e, secondo il ricordo del manager, tecnici e dirigenti di Spea. Dopo queste frasi, l'avvocato Giorgio Perroni, che difende l'ex direttore del Primo tronco di Autostrade, Riccardo Rigacci, ha chiesto di sospendere l'esame di Gianni Mion e di indagarlo. Rigacci è indagato insieme ad altre 58 persone. L'esame di Mion però è andato avanti e i giudici hanno detto che si riservano sulla richiesta avanzata da Perroni.​