Ponte Morandi, l'ex ad Autostrade: "Mi sento responsabile ma non colpevole. Mio bonus alle vittime" L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castelucci: "Mi sento tuttora responsabile ma non colpevole. Responsabile su quello che era la gestione del ponte e in quanto custodi del bene questa responsabilità me la sento".

A cura di Davide Falcioni

Si è tenuta questa mattina al Tribunale di Genova una nuova udienza per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia che il 14 agosto del 2018 causò la morte di 43 persone. In aula si è presentato l'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, imputato insieme ad altre 57 persone. L'ex top manager ha parlato per la prima volta, rilasciando dichiarazioni spontanee. "Mi sento tuttora responsabile ma non colpevole", ha dichiarato. Il suo era un intervento atteso, il terzo questa mattina. Nei prossimi giorni ci sarà un’altra udienza per il deposito degli ultimi documenti e poi una sospensione per consentire ai pm di preparare la requisitoria. In aula anche tanti familiari delle vittime.

Castellucci: "Mi sento responsabile ma non colpevole"

"Mi sento tuttora responsabile ma non colpevole. Responsabile su quello che era la gestione del ponte e in quanto custodi del bene questa responsabilità me la sento", ha detto Castellucci all'inizio della sua deposizione. "Questa tragedia mi ha colpito nel profondo, sono stato consapevole della sua dimensione per le vite spezzate, per l'assurdità della morte, spazzate su un viadotto in una mattina di agosto. Penso – ha aggiunto – che questa tragedia abbia afflitto non solo Genova ma tutta Italia e chi ha il senso della comunità. Io ero ad della società che ha gestito il ponte e questo peso lo sento ancora adesso. Sono stato tra i primi ad arrivare, ho cercato di aiutare nei comitati di crisi, mi sono messo a disposizione del presidente della Regione ma con ammirazione verso chi gestiva la crisi, verso chi salvava vite, chi stata scavando. E ho sentito la frustrazione di non potere essere utile se non accelerando quello che potevo fare, come la strada del Papa (strada a mare, ndr), e ho fatto nei mesi successivi tutto quello che era utile per alleviare le pene di chi soffriva e tutto ciò non è bastato".

Castellucci: "Il mio bonus devoluto alle vittime"

L'ex ad di Aspi ha parlato anche delle comunicazioni date dopo il crollo e si è mostrato pentito. "Ho sbagliato il comunicato nei termini e modi. Un comunicato voluto da Consob e col senno di poi lo considero una cosa sbagliata", ha detto in aula ai giudici. E ha aggiunto: “Per tutti questi anni ho cercato di essere silente perché ho pensato che la verità dovesse uscire in maniera piena e libera. Per altro su un ponte che io conoscevo solo di sfuggita. Oggi sono qui per dire tutto ciò che so e che ho fatto per dare il mio piccolo contributo alla verità". “Ho chiesto che tutte le vittime fossero rimborsate. Il mio bonus l'ho devoluto a favore delle vittime, per supportare gli studi dei figli. Spero che questi contributi siano andati a buon fine, io non ne so più nulla perché non ho più rapporti con Aspi e Atlantia. Non mi sono mai sottratto ai confronti con i parenti delle vittime, e le vittime non sono solo i morti. Ho cercato di fare quello che potevo ma questo diventa nulla in confronto all'enormità della tragedia e ne sono consapevole", ha spiegato.

"Sul ponte Morandi lavori continui"

Nelle sue dichiarazioni spontanee, Castellucci ha aggiunto: "Mi ha addolorato il fatto che a crollare sia stato un ponte sul quale una società ricca investiva e sul quale i lavori erano continui. Su quel ponte si lavorava da almeno tre anni continuamente. Un ponte sul quale una grande società di ingegneria, Cesi, non più tardi di due anni prima aveva scritto senza dubbio che le procedure di ispezione erano sicuramente adeguate. Non riesco ad accettare che questo ponte sia crollato. È stata una sconfitta per tutti: per la collettività, per gli sforzi che avevano portato a una sicurezza totale sulle nostre Autostrade".

"I costi per le manutenzioni non sono mai calati"

L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia ha spiegato anche che gli investimenti per le manutenzioni non sono mai scesi: "I costi non sono mai calati. È stato presentato un grafico con il calo delle manutenzioni, ma vi assicuro che essere accusato di aver tagliato le manutenzioni per dare più dividendi non lo posso accettare. Il dividendo del 2017 era dovuto a un fatto straordinario, in quell'anno si decise un riassetto organizzativo, un asset veniva passato da Autostrade ad Atlantia. Il piano finanziario di Aspi con il decreto Genova presenta circa 21 miliardi di dividendi in 19 anni dal 2020 al 2038. Un importo quasi doppio di quello distribuito prima del 2016. Ritengo che l'idea di dividendi abnormi e crescenti sia un'idea che non ha basi. Le manutenzioni avevano un importo superiore a quello previsto dai contratti. Posso solo dire che Autorità dei trasporti ha fatto un'analisi per verificare l'efficienza della spesa dei vari concessionari e ha stabilito che Autostrade spendesse troppo, un 10% in più di quanto doveva".