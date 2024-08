video suggerito

Ponte Morandi, oggi l'anniversario del crollo. Mattarella: "Responsabilità devono essere accertate" Sei anni fa, il 14 agosto 2018, crollava il Ponte Morandi a Genova, una tragedia in cui persero la vita 43 persone. "Le responsabilità devono essere definitivamente accertate", ha detto oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commemorando le vittime.

A cura di Annalisa Girardi

Sono passati sei anni dal crollo del Ponte Morandi, costato la vita a 43 persone. In quella fatidica mattinata del 14 agosto 2018 il viadotto sopra il Polcevera cedeva, facendo precipitare le auto che lo stavano percorrendo: una tragedia che ha sconvolto Genova e dato via a un maxiprocesso ancora in corso, dove 58 persone sono imputate. "Le responsabilità devono essere definitivamente accertate e auspico che il lavoro delle autorità preposte si svolga con l’efficacia e la prontezza necessarie a ogni sentimento di giustizia: il tempestivo processo di ricostruzione del collegamento tramite il Ponte Genova San Giorgio non costituisce, infatti, attenuante per quanto accaduto", ha commentato oggi il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, commemorando le vittime nel giorno del sesto anniversario del crollo.

"Le immagini di quel drammatico evento appartengono alla memoria collettiva della Repubblica e richiamano alla responsabilità condivisa di assicurare libertà di circolazione e assenza di rischi a tutti gli utenti, tutelando il patrimonio infrastrutturale del Paese", ha aggiunto il capo dello Stato.

Tanti gli esponenti politici che hanno ricordato la tragedia oggi. "Sei anni fa l’Italia si fermava davanti al crollo del Ponte Morandi a Genova. Una tragedia che contò 43 vittime (ai quali va il nostro pensiero), centinaia di sfollati e tanta rabbia per una situazione che poteva essere evitata", ha scritto Matteo Salvini sui social, all'epoca ministro dell'Interno e oggi titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti. E ancora: "Grazie anche alla commovente capacità di reazione del popolo genovese, quel dramma riuscì però ad unire una città, una regione e un intero Paese che, superando ostacoli, burocrazia e lentezze, portò alla costruzione in tempi record di un nuovo Ponte, diventato un modello ingegneristico nel mondo".

L'ex governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha scritto: "Per la sesta volta ricordiamo commossi il momento più difficile della Liguria. Il 14 agosto del 2018 crollava il Ponte Morandi e le sue macerie seppellivano ogni certezza. Oggi riviviamo il dolore per le 43 vittime innocenti e ricordiamo con orgoglio la capacità di reazione di una comunità che ha saputo ricostruire il Ponte e riprendere il cammino verso il futuro. Oggi che tutto sembra un po' grigio, non dimentichiamo cosa siamo stati capaci di fare insieme"