La polizia è sulle tracce di un sospetto che era stato visto sfondare i finestrini delle auto in un quartiere di Sacramento, negli Stati Uniti, quando ha sparato e ucciso un uomo, afroamericano, disarmato, proprio nella stessa strada della città della California. La vittima si chiamava Stephon Alonzo "Zoe" Clark, 22 anni, padre di due bambini. Gli agenti si sono poi giustificati, sostenendo che il ragazzo stava camminando verso di loro con in mano un oggetto, che credevano fosse una pistola, e hanno temuto per la loro sicurezza. Quell’oggetto si è poi rivelato essere un cellulare, come hanno confermato gli investigatori.

I fatti sono avvenuti domenica sera intorno alle 21, quando la polizia ha ricevuto la chiamata da parte di un residente che segnalava la presenza di un uomo che stava infrangendo i vetri delle auto. Anche l'elicottero del Dipartimento dello sceriffo di Sacramento (STAR) si è messo sulle tracce del sospettato. Verso le 21.25, l'equipaggio del mezzo ha comunicato di aver individuato il sospetto, in seguito identificato come Stephon Clark, in un cortile. Gli agenti sono arrivati sul posto e hanno ordinato all’uomo di fermarsi. "Il sospettato è fuggito immediatamente dagli ufficiali ed è corso verso il retro della casa", si legge nella dichiarazione della polizia. A quel punto il 22enne "si è voltato ed è avanzato verso gli ufficiali tenendo in mano un oggetto" e che i poliziotti hanno scambiato per un'arma puntata contro di loro. Hanno quindi aperto il fuoco contro il ragazzo. Clark è stato dichiarato morto sulla scena.

Nessuna pistola " è stata mai trovata, ma la polizia ha recuperato un cellulare accanto al corpo del giovane. La polizia in seguito ha identificato almeno tre veicoli che nell'area hanno subito danni causati da Clark, secondo gli inquirenti. Il 22enne lascia due figli, di età compresa tra uno e tre, ha riferito Fox40. Una campagna GoFundMe è stata lanciata da un amico per contribuire al pagamento delle spese funebri.