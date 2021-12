Vietate feste e veglioni in piazza a Capodanno: la circolare del Viminale per aumentare i controlli No alle feste e ai veglioni in piazza a Capodanno. È quanto si legge nella circolare del ministero dell’Interno in cui si chiede ai prefetti di aumentare anche i controlli, specialmente nelle zone della movida, per questo fine settimana.

A cura di Annalisa Girardi

"Le tradizionali feste organizzate negli spazi pubblici all’aperto nella serata del 31 dicembre, già oggetto in alcuni contesti urbani di specifiche ordinanze sindacali di divieto, risultino ora generalmente vietate laddove implichino il rischio di assembramenti": è quanto si legge nella circolare del ministero dell'Interno ai prefetti firmata dal capo di Gabinetto, Bruno Frattasi. Si tratta del documento inviato in occasione del decreto delle scorso 24 dicembre, con cui il governo ha prorogato lo stato di emergenza e introdotto ulteriori misure per contrastare la diffusione della pandemia.

Si elencano quindi le nuove regole in merito a Green Pass e Super Green Pass, ma anche per le mascherine all'aperto e quelle di tipo FFP2. Infine, ricordando il divieto di feste ed eventi che implichino assembramenti anche in spazi aperti, nonché la chiusura delle discoteche, il Viminale chiede ai prefetti un'attenzione particolare in vista del Capodanno.

Per la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio saranno intensificati i controlli per verificare il rispetto delle disposizioni anti Covid. "L’esigenza di una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo viene in rilievo anche nelle successive giornate prefestive e festive che presumibilmente saranno connotate da un’intensa mobilità urbana, specie nelle zone centrali e in quelle comunque contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico", si legge ancora nella circolare. Per ricapitolare, in questo weekend di fine anno saranno aumentati i controlli per evitare gli assembramenti. Nessun festeggiamento in piazza sarà permesso e i classici veglioni degli anni scorsi saranno quindi vietati.