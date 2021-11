Vaccino Covid, mancano all’appello ancora due milioni e mezzo di over 50 Il report settimanale del generale Figliuolo sulla campagna vaccinale dice che ci sono ancora due milioni e mezzo di over 50 che non hanno ricevuto neanche una dose.

A cura di Tommaso Coluzzi

Sono ancora troppi gli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid. I dati aggiornati ogni settimana dall'ufficio del commissario straordinario Figliuolo, anche questa volta, sottolineano che c'è un'ampia fascia della popolazione che ancora non ha cominciato il ciclo vaccinale. Con l'introduzione del super green pass, decisa dal governo con l'ultimo decreto, è probabile che ci sia una nuova impennata delle prime dosi. Nel frattempo, però, questa settimana sono state effettuate 1.747.017 somministrazioni, tra prime, seconde e terze dosi, mentre sono ricominciate le consegne delle fiale alle Regioni. Erano ferme da fine settembre perché le scorte non venivano consumate.

Quanti sono gli over 50 che ancora non si sono vaccinati

Andando a scorrere il report settimanale del generale Figliuolo, vediamo che tra gli over 80 mancano ancora 205.137 persone all'appello, che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino contro il Covid. Il 95,51%, invece, si è sottoposto almeno alla prima somministrazione o è guarito. Percentuale che scende nella fascia 70-79 al 92,91%, in quella 60-69 al 90,62% e in quella 50-59 all'87,94%. A non aver ricevuto ancora la prima dose sono in 426.488 tra i settantenni, in 708.650 tra i sessantenni e in 1.163.363 tra i cinquantenni. Se sommiamo tutte queste persone mancanti scopriamo che sono 2.503.638 gli over 50 – fascia d'età considerata a rischio sviluppo di sintomi da Covid severi in caso di infezione – che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino.

Nove ventenni su dieci hanno ricevuto almeno una dose

Le notizie migliori tra gli under 50, come spesso capita negli ultimi mesi, arrivano dalla fascia 20-29 anni. I ventenni hanno raggiunto quota 90,12% di vaccinati con almeno una dose, ne mancano all'appello ancora 593.964. La differenza è netta se si considera la risposta delle fasce 30-39 anni (85,05% almeno con una dose, 1.015.507 mancanti) e 40-49 anni (84,48% almeno con una dose, 1.363.413 mancanti). Sono le fasce più basse in percentuale nel livello di vaccinati contro il Covid, oltre a quella 12-19 anni, che però sale al 76,04%, con 1.108.749 che non hanno ricevuto ancora la prima dose.