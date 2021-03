in foto: In foto: Enrico Letta.

Da quando Nicola Zingaretti ha annunciato le sue dimissioni da segretario del Pd, i nomi dei suoi possibili successori si rincorrono, tra conferme a mezza bocca e secche smentite. Nelle ultime ore, però, c’è un nome nuovo – ma di una vecchia conoscenza – che è tornato in auge: quello dell’ex presidente del Consiglio, Enrico Letta. Che inizialmente aveva detto di non essere disponibile, facendo ormai un altro ‘mestiere’. Ma le cose in queste ore, quando l’assemblea che domenica eleggerà il nuovo segretario si avvicina, sembrano essere cambiate. L’ex presidente del Consiglio ha fatto sapere di seguire con preoccupazione le vicende del partito. Una prima apertura che, però, necessiterebbe anche di qualcosa in più: un’ampissima convergenza, da parte di tutte (o quasi) le componenti dem in assemblea, sul suo nome e un mandato fino al 2023. Letta, nel caso sia lui il nuovo segretario, non vuole quindi essere un traghettatore. Intanto sempre più esponenti di spicco del partito fanno il suo nome.

L’ultimo è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e considerato come un altro dei possibili successori di Zingaretti: per lui la figura di Letta, “per l’immagine che ha internazionale e nazionale, è di sicuro molto autorevole”. Gli apprezzamenti arrivano da diverse aree, tra cui anche quella di Matteo Mauri, ex viceministro dell’Interno: “Se ci fosse la disponibilità di una personalità di grande livello come quella di Enrico Letta sarebbe una grande occasione per noi”. Parere positivo su Letta viene espressa da Franco Mirabelli, esponente di un’area molto rilevante all’interno del partito, ovvero AreaDem di Dario Franceschini: “Letta avrebbe lo standing per fare bene questo lavoro, per tenere insieme la maggioranza congressuale che ha eletto Zingaretti avendo anche la possibilità di dialogare con la minoranza”.

Fa parte della minoranza Andrea Marcucci, attuale capogruppo al Senato del Pd: “Sicuramente è una personalità autorevole del Pd, quindi è adeguata ma le valutazioni non stanno a me”, dice sul nome di Enrico Letta. Aggiungendo: “Se mi chiede cosa ne penso dico che è una persona sicuramente adeguata e all’altezza, autorevole”. Sul nome dell’ex presidente del Consiglio si esprime anche il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci: “Sarebbe un ottimo nome”.