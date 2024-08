video suggerito

Tutti i bonus in arrivo a settembre 2024: i requisiti per richiederli e come fare domanda Dal 1 settembre scattano alcuni bonus che incentivano l'occupazione di alcune categorie di lavoratori, in particolare donne e giovani. Torna anche la card 'Dedicata a te', destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale.

Da settembre 2024 è possibile ricevere la nuova Carta ‘Dedicata a te': un contributo di 500 euro annui in una sola tranche per le famiglie con un Isee fino a 15mila euro.

Con l'approvazione definitiva del decreto Coesione scattano anche alcune agevolazioni contributive per incentivare le assunzioni di personale a tempo indeterminato, effettuate dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025: si tratta del bonus assunzione per i disoccupati under 35, del bonus donne svantaggiate e del bonus Zes. Vediamo come funzionano e di cosa si tratta.

La card Dedicata a te torna da settembre

La card Dedicata a te è una misura destinata ai nuclei familiari residenti in Italia, destinata all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, carburanti o, in alternativa, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. Vale 500 euro, e il contributo viene erogato da settembre 2024, attraverso carte elettroniche di pagamento, prepagate o ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A.

Per ottenerla bisogna avere due requisiti:

iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe comunale

certificazione ISEE ordinario in corso di validità, con indicatore non superiore a 15mila euro annui

I beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma vengono individuati d'ufficio, nei limiti delle carte assegnate ad ogni singolo Comune (in base anche alle condizioni economiche del territorio), tra i possessori dei requisiti previsti, ordinati sulla base di specifici criteri di priorità stabiliti dal decreto: si dà la precedenza ai nuclei composti da almeno tre componenti minorenni (i più piccoli hanno la priorità) e con valore ISEE più basso. Entro il 23 agosto l'INPS dovrà inviare a Poste Italiane i dati delle famiglie beneficiarie per la preparazione delle prepagate. A quel punto i Comuni invieranno le comunicazioni per il ritiro delle carte. Ieri, 13 agosto, è scaduto invece il termine per i Comuni per l'approvazione, l'integrazione o la modifica delle graduatorie delle famiglie beneficiarie della carta.

La carta si riceve automaticamente, senza fare domanda, come è già avvenuto l'anno scorso. Si ricorda che il primo acquisto deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2024, altrimenti l'importo precaricato non risulta più disponibile. Le somme inoltre devono essere interamente utilizzate entro e non oltre il 28 febbraio 2025. L'INPS ha fatto sapere che il beneficio potrà essere fruito al massimo da 1,33 milioni di nuclei familiari.

Cosa si può comprare con la Carta Dedica a te

Con la carta Dedicata a te per il 2024 sono state introdotte alcune nuove categorie di prodotti alimentari acquistabili: tra questi ci sono i prodotti Dpp e Igp, gli ortaggi, i prodotti da forno surgelati, il tonno e la carne in scatola. Anche per quest'anno è possibile comprare carni suine, ovine, bovine, caprine, pescato fresco, uova, latte e derivati, oli d'oliva e di semi, prodotti di panetteria e di pasticceria, paste alimentari, riso, farro, orzo, avena, mais, farine di cereali, ortaggi freschi e lavorati, pomodori pelati e conserve di pomodoro, legumi, semi, frutta di qualsiasi tipo, alimenti per bambini e per la prima infanzia, lieviti naturali, miele naturale, zucchero, cacao in polvere, acque minerali, aceto di vino, caffè, tè, camomilla. Esclusi dalla misura tabacco, alcolici e bevande zuccherate.

Bonus assunzioni giovani under 35

Sul fronte dell'occupazione da settembre ci sono alcune novità, grazie al dl Coesione approvato all'inizio di luglio, che riconosce per due anni esoneri contributivi al 100% ai datori che assumono a tempo indeterminato alcune categorie di lavoratori che rispettano determinati requisiti, in un periodo compreso tra il 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Il bonus assunzioni giovani è rivolto ai datori di lavoro privati che intendono assumere giovani under 35 anni con contratti di lavoro subordinato e a tempo indeterminato. I neo assunti devono avere quindi età inferiore ai 35 anni e nessuna occupazione precedente a tempo indeterminato. Previsto per le aziende un esonero totale dai contributi previdenziali fino a 500 euro al mese per 24 mesi. La misura non comprende il lavoro domestico , colf, baby-sitter e badanti, e non si applica nei casi di apprendistato. Nel caso di assunzioni in una delle Regioni della Zes (Zona economica speciale, che comprende comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) l'esonero massimo sale a 650 euro.

Bonus donne svantaggiate

Sempre nell'ambito del decreto Coesione, è previsto il bonus Donne svantaggiate, dedicato a donne senza impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi. Anche in questo caso, il bonus per incentivate l'occupazione femminile scatta dal 1 settembre: si tratta di un esonero totale dai contributi previdenziali fino a 650 euro mensili per 24 mesi.

Le lavoratrici possono essere di qualsiasi età, non ci sono requisiti anagrafici, ma devono essere disoccupate da almeno 6 mesi nel caso siano residenti in una delle regioni della Zone Economica Speciale unica. Lo stato di disoccupazione sale a 24 mesi per le lavoratrici residenti nelle altre Regioni. Anche in questo caso l'esonero esclude il lavoro domestico e l'apprendistato.

Bonus Zes

Tra le misure che fanno parte del pacchetto lavoro del nuovo decreto Coesione, c’è anche il bonus ZES. Si tratta di un incentivo per favorire l'occupazione nella nella Zona Economica Speciale unica del Mezzogiorno. L'agevolazione consiste in un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale riconosciuto ai datori di lavoro di aziende fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione della risorsa per la quale è richiesto l'esonero.

Per ogni assunzione a tempo indeterminato spetta al datore di lavoro uno sgravio contributivo del 100%, per 2 anni, nel limite massimo di 650 euro mensili. Il bonus scatta se si assumono lavoratori e lavoratrici con più di 35 anni d’età, ma questi devono essere privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni. Le assunzioni devono avvenire nei periodi compresi tra il 1 settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, all'interno di Regioni Zes: Molise, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna.