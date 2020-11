Il governo si è riunito questa mattina con i rappresentanti delle Regioni, in vista del nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. E alcuni governatori hanno proposto di limitare gli spostamenti solo agli over 70. Un lockdown generazionale, in altre parole. La richiesta sarebbe stata avanzata da Liguria, Lombardia e Piemonte. In particolare, secondo il ligure Giovanni Toti questo potrebbe essere il modo per evitare lockdown locali che isolerebbero i territori. "Non credo che il Paese possa permettersi un nuovo lockdown, così come sarebbe impossibile bloccare gli spostamenti tra Regioni mentre l’Italia continua a lavorare e produrre. Bisogna smettere di agire sempre sulle stesse categorie. Le regole eccezionali non possono valere solo per chiudere", ha scritto in un post su Facebook.

Spiegando poi: "C’è un altro tema che nessuno sembra voler affrontare e che potrebbe essere risolutivo: la maggior parte dei pazienti gravi nei nostri ospedali e purtroppo anche dei morti che piangiamo ogni giorno è composta da persone sopra i 75 anni. E per quanto ci addolori ogni singola vittima, non possiamo non tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani". E ancora: "Sono proprio i nostri anziani i più colpiti dal virus e sono quelli che vanno tutelati di più: si tratta di persone spesso in pensione, che non sono indispensabili allo sforzo produttivo del Paese ma essendo più fragili vanno salvaguardate in ogni modo.

Perché non si interviene su questa categoria? Proteggendo i nostri anziani di più e davvero, la pressione sugli ospedali e il numero dei decessi diventerebbero infinitamente minori".

Toti quindi conclude: "Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero. Speriamo ci sia saggezza stavolta e non demagogia".

Su questo fronte non tutti sono d'accordo. L'assessore alla Sanità in Puglia, Pier Luigi Lopalco, in un'intervista con Fanpage.it ha precisato: "Vorrei capire nella pratica come hanno intenzione di isolare gli anziani. Lo studio epidemiologico è chiaro, non c’è bisogno di uno scienziato per capire che se io chiudo in un castello tutti gli over 75 abbatto enormemente la mortalità. E queste persone poi che cosa fanno? Rimarranno chiusi là dentro? Non avranno alcun contatto con l’esterno? Chi darà loro da mangiare?".