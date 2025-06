video suggerito

Terzo mandato, la Lega ci riprova a presenta una nuova proposta: ma anche i suoi alleati sono contro La Lega ha depositato un nuovo emendamento in cui si propone l'introduzione del terzo mandato per i presidenti di Regione. La proposta non è concordata con il resto della maggioranza: Fratelli d'Italia e, sopratutto, Forza Italia continuano a essere contrari.

A cura di Luca Pons

La Lega torna a insistere sul terzo mandato ai presidenti di Regione, una battaglia ‘di bandiera' su cui nessuno nella maggioranza sembra intenzionato a seguire il Carroccio. Oggi alla commissione Affari costituzionali del Senato scadeva il tempo per presentare degli emendamenti a un disegno di legge che riguarda i consiglieri regionali (avrebbe dovuto scadere la settimana scorsa, ma proprio la Lega aveva chiesto un rinvio, probabilmente per cercare un accordo con FdI e FI che non è arrivato). E all'ultimo i senatori leghisti hanno depositato una proposta che introdurrebbe la possibilità, per i governatori, di essere eletti per tre mandati invece di due.

Qualche giorno fa il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia, non aveva escluso un'intesa: "Siamo disposti a ragionare, vedremo se la Lega presenterà qualcosa". Ma non pare che l'accordo sia arrivato, nonostante la settimana in più di tempo. Per di più, da Forza Italia non era arrivata alcuna apertura, e senza i voti di FI nessuna proposta potrebbe essere approvata.

L'iniziativa della Lega potrebbe quindi essere, più che altro, simbolica. Il testo dell'emendamento – che non è firmato dal capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo – è sostanzialmente identico a quello delle altre proposte presentate in passato. Si interviene direttamente sulla legge del 2004 che afferma la "non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo" per i presidenti di Regione, e si alza il limite a tre per tutte le Regioni a statuto ordinario (per quelle a statuto speciale si esprimerà la Corte costituzionale, con il caso del Trentino che ha diviso il governo).

Questo ‘salverebbe' i leghista Attilio Fontana in Lombardia, ma soprattutto il presidente del Veneto Luca Zaia, che potrebbe ricandidarsi alle elezioni regionali in programma quest'anno. Lo stesso Zaia, uno dei principali sostenitori del terzo mandato, si è limitato a commentare: "Il Parlamento è sempre sovrano, vedremo cosa accadrà".

Come detto, la cosa che accadrà più probabilmente è che la proposta sarà bocciata o respinta in altro modo, a meno che non ci siano improvvisi cambi di posizione da parte di Forza Italia. Finora, il partito di Antonio Tajani si è sempre opposto con convinzione alla riforma. Considerando il modo in cui la Lega ha contrastato duramente la proposta di FI sulla cittadinanza, non sembra che ci sia margine per ripensamento.

Anche Fratelli d'Italia ha oscillato negli ultimi mesi tra il ‘no' e aperture poco convinte. Oggi il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto che il terzo mandato "è tramontato", anche se ha aggiunto: "Non so se è un tramonto o un'eclissi".

Le opposizioni, da parte loro, non dovrebbero essere messe in difficoltà su questo punto. Anche se in passato parti del Pd avevano appoggiato l'idea del terzo mandato, è impensabile che i dem trovino una linea comune con la Lega sul punto. Lo ha confermato il capogruppo al Senato Francesco Boccia: "Dal punto di vista tattico l'emendamento della Lega sul Terzo mandato è come i missili dell'Iran sulle basi Usa in Qatar. Li avevano avvertiti, diciamo… La posizione del Pd in ogni caso non cambia, votiamo contro". I senatori dem in commissione Affari costituzionali hanno definito l'iniziativa della Lega una "provocazione".