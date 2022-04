Telefonate dai call center, cosa cambia con il nuovo regolamento pubblicato in Gazzetta Ufficiale Dal prossimo agosto entrerà in vigore il nuovo Registro delle opposizioni, con possibilità di fermare il telemarketing selvaggio sia sui numeri fissi che su quelli di cellulare.

A cura di Giacomo Andreoli

Il telemarketing selvaggio, con le chiamate a qualsiasi ora anche sul cellulare, sta per essere ridimensionato. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, dopo l'approvazione dello scorso gennaio, il nuovo regolamento sul registro delle opposizioni, l'indice pubblico a cui iscriversi per non ricevere più chiamate di marketing indesiderate (tranne nei casi in cui gli operatori hanno ottenuto un consenso specifico per l'utilizzo dei dati o quando riescono ad aggirare l'elenco).

Entro il prossimo 31 luglio il Registro delle opposizioni, finora dedicato alla protezione dei numeri fissi, verrà ampliato a quelli di cellulare, estendendo ai telefoni mobili e alle chiamate automatiche (quelle con le voci robotiche) la possibilità di opporsi. Una prima mossa, insomma, per fermare il telemarketing senza regole e potenzialmente anche quello illegale.

All'interno del nuovo elenco ci potranno essere tutti i numeri nazionali, anche se non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Ognuno potrà chiedere al gestore del Registro che la propria numerazione o il proprio indirizzo postale siano inseriti nell'elenco. Come recita in nuovo decreto, in questo modo si mette un freno all'invio "di materiale pubblicitario o di vendita diretta", ma anche al "compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale". Iscrivendosi al Registro, poi, si annulleranno tutti i consensi pregressi rilasciati per il telemarketing e si vieterà la cessione a terzi dei propri dati personali eventualmente nelle mani degli operatori. Quest'ultimi, quindi, saranno sempre obbligati a consultare il Registro prima dell'inizio di tutte le campagne pubblicitarie.

Per arrivare al nuovo elenco, però, il ministero dello Sviluppo economico dovrà consultare entro fine aprile l'Unione nazionale consumatori e le associazioni degli operatori. A maggio, poi, il Mise dovrà emanare un altro decreto con le norme specifiche per far sì che i gestori telefonici forniscano i numeri fissi non contenuti in elenchi pubblici al gestore del Registro. Infine arriveranno le nuove regole per far iscrivere i consumatori al Registro con numeri fissi e mobili.

Nuovo Registro delle opposizioni, come iscriversi

L'iscrizione al Registro delle opposizioni, come detto, verrà definita da regole scritte dal ministero dello Sviluppo economico. Le modalità per entrare nell'elenco, aggiornare i dati o chiedere la revoca, però, saranno in linea di massima simili a quelle già esistenti. Si potrà interagire compilando un modulo online sul sito del gestore del Registro, telefonare dal numero per il quale si chiede l'iscrizione o inviare una mail allegando l'apposito modulo. L’operatore di telemarketing dovrà essere presente nel Registro e comunicare la lista di tutti i tipi di numeri che vorrà contattare, senza più alcuna distinzione.

Stop al telemarketing sul cellulare o multe fino a 20 milioni di euro

Le società che non rispetteranno le nuove regole sul diritto di opposizione dei consumatori rischiano sanzioni molto pesanti. Si può arrivare fino a una multa da 20 milioni di euro o, nel caso di multinazionali, una sanzione che vale addirittura il 4% del fatturato totale dell'esercizio precedente. In questo modo le imprese dovrebbero evitare comportamenti scorretti.