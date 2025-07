Stipendi di agosto 2025 per docenti e personale ATA: variazioni, novità e date da ricordare

Nel portale NoiPA sono ora visibili gli importi degli stipendi di agosto per docenti e personale ATA con contratto al 31 agosto. Nessun compenso aggiuntivo per incarichi extra, ma sono presenti voci importanti come i conguagli fiscali e i compensi per ferie non godute. Ecco quello che c’è da sapere, comprese le date di pubblicazione del cedolino e di accredito.

A partire dal pomeriggio di ieri, 30 luglio, gli importi netti degli stipendi di agosto 2025 per docenti e personale ATA con contratto al 31 agosto sono consultabili nell’area riservata del portale NoiPA. Si tratta, come sempre, di un’anteprima del cedolino, che anticipa il netto che sarà effettivamente accreditato nei prossimi giorni, ma senza il dettaglio delle singole voci. Per molti lavoratori, soprattutto del comparto scuola, questo stipendio può includere variazioni rispetto al mese precedente; non solo per effetto del calendario, ma anche per la presenza di conguagli fiscali, indennità residue o, in alcuni casi, compensi una tantum, come quelli per ferie non godute o per chi andrà in pensione dal 1° settembre. Non si può dire in assoluto se questa mensilità sia particolarmente vantaggiosa o penalizzante, ma è certo che rappresenta un passaggio importante, soprattutto per chi deve affrontare spese fisse, scadenze fiscali o l’inizio di un nuovo ciclo lavorativo o personale.

Le date da ricordare: pubblicazione del cedolino e accredito

La pubblicazione del cedolino completo è prevista per il 18 agosto, e sarà consultabile accedendo all’area personale del portale NoiPA tramite SPID, CIE o CNS. Il documento, in formato PDF, conterrà tutte le voci che compongono la retribuzione: dallo stipendio base alle eventuali indennità, dalle trattenute fiscali e previdenziali ai conguagli IRPEF derivanti dalla dichiarazione dei redditi 730/2025. L’accredito degli importi, come indicato dal calendario ministeriale, avverrà tra il 22 e il 25 agosto; la data esatta dipenderà dalla tempistica bancaria, considerando che il 23 agosto cade di sabato. I pagamenti, dunque, saranno disposti nel primo giorno utile successivo.

I conguagli fiscali: rimborsi o trattenute

Agosto è tradizionalmente il mese in cui NoiPA applica i conguagli fiscali risultanti dalla dichiarazione dei redditi; questo significa che il netto in busta paga può variare in modo anche significativo, a seconda che il dipendente debba ricevere un rimborso oppure versare un saldo a debito. Nel caso in cui l’ammontare del debito fiscale superi quello dello stipendio mensile, il sistema può trattenere l’intero importo, lasciando al lavoratore solo un euro simbolico; la restante parte del debito sarà recuperata nei mesi successivi. Si tratta di una misura prevista dal meccanismo automatico di compensazione, ma che può avere conseguenze dirette sulla disponibilità economica del singolo dipendente in quel mese. È quindi consigliabile, soprattutto per chi ha presentato il modello 730, controllare con attenzione le voci di dettaglio del cedolino.

Anticipi e compensi extra per chi va in pensione

Per i dipendenti del comparto scuola che si apprestano a lasciare il servizio il 1° settembre 2025, il cedolino di agosto può includere l’anticipo dell’80% della tredicesima, erogato in un’unica soluzione. Anche in questo caso, si tratta di una voce che può rendere l’importo della mensilità più elevato del solito, ma solo per chi ha effettivamente maturato il diritto alla pensione al termine dell’anno scolastico. Sempre nel mese di agosto, possono comparire nel cedolino anche eventuali compensi per ferie non fruite, liquidati automaticamente a chi non ha potuto usufruirne prima della cessazione del contratto, soprattutto docenti e ATA con contratto al 30 giugno.

Nessun compenso per incarichi aggiuntivi

Resta invece esclusa dalla mensilità di agosto la corresponsione di compensi per incarichi extra, come attività progettuali, tutoraggi, funzioni strumentali o altri incarichi aggiuntivi svolti durante l’anno scolastico. Queste voci non fanno parte dello stipendio ordinario, ma vengono liquidate separatamente, in base alla disponibilità delle singole istituzioni scolastiche e alle autorizzazioni previste dagli Uffici scolastici territoriali. Chi attende ancora questi pagamenti dovrà, quindi, attendere comunicazioni specifiche dalla propria scuola o dall’amministrazione competente.

Come consultare il cedolino completo

Per accedere al cedolino di agosto 2025, è necessario collegarsi al portale NoiPA tramite SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). All’interno della sezione “Consultazione pagamenti”, sarà possibile visualizzare:

l’importo netto anticipato;

la data prevista per l’accredito;

il dettaglio delle voci retributive e delle trattenute;

eventuali rimborsi o trattenute legate al 730/2025;

le voci straordinarie come l’anticipo della tredicesima o il pagamento delle ferie non godute.

È consigliabile scaricare il PDF del cedolino per conservarne una copia, soprattutto nel caso in cui si renda necessario segnalare anomalie o richiedere chiarimenti all’amministrazione.