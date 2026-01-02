Politica
video suggerito
video suggerito

Spid Poste diventa a pagamento da gennaio 2026: quanto costa, chi deve pagare e quando è la scadenza

Il servizio Spid di Poste Italiane dal 1° gennaio 2026 è diventato a pagamento. L’identità digitale sarà gratuita per il primo anno dall’iscrizione, poi avrà un costo di 6 euro all’anno. L’avviso è arrivato agli utenti via mail. Chi ha già un account dovrà pagare entro l’1 febbraio, altrimenti il suo Spid sarà sospeso.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Luca Pons
28 CONDIVISIONI
Immagine

Lo Spid di Poste italiane diventa a pagamento. Il servizio di identità digitale più utilizzato dagli italiani, che finora era stato totalmente gratuito (o meglio, con spese a carico dello Stato), costerà sei euro all'anno. Per i nuovi iscritti, il primo anno sarà gratuito. Poi scatteranno i costi. Chi invece ha già un'identità con lo Spid di Poste dovrà pagare entro il 1 febbraio 2026. Se non si rispetta la scadenza, lo Spid sarà sospeso fino a quando non verrà saldato il conto.

Ci sono, però, delle eccezioni. Delle categorie di utenti per i quali l'identità digitale fornita da Poste resterà gratuita, a prescindere dalla sua durata. Si tratta di:

  • cittadini minorenni
  • cittadini con almeno 75 anni di età
  • cittadini italiani residenti all'estero
  • titolario di Spid ad uso professionale

L'annuncio del nuovo costo è arrivato via mail agli utenti, ed è apparso anche sulla pagina ufficiale dedicata. Nelle Condizioni economiche aggiornate al 1° gennaio 2026, infatti, si legge che è necessario un corrispettivo annuo di 6 euro (Iva inclusa) per "gestione e autenticazione Spid, con autentificazione informatica con app e con Sms". Il servizio è "gratuito per il primo anno", e "ad ogni rinnovo annuale è previsto il pagamento". La data del rinnovo è riportata nella propria area personale o sull'app dedicata.

Leggi anche
Pensioni di gennaio 2026, quando vengono pagate: il calendario di Poste Italiane e le novità in Manovra

Se si paga in tempo, il servizio è rinnovato per un anno dalla scadenza. Se invece non si rispettano i tempi del pagamento, lo Spid sarà sospeso "temporaneamente". In questo tempo, l'identità digitale sarà attiva, ma non si potrà usare per accedere a tutti i servizi che richiedono lo Spid. In ogni caso, il servizio sarà immediatamente ripristinato una volta che si paga il dovuto.

Poste italiane ha chiarito che, visto che le condizioni economiche sono state cambiate in modo unilateriale, è possibile recedere dal contratto entro trenta giorni senza costi aggiuntivi e scegliere un altro fornitore di Spid. Va detto che, negli ultimi mesi, è decisamente aumentato il numero di gestori che richiedono un pagamento per lo Spid.

Per quanto riguarda il primo pagamento, tutti coloro che avevano già un'identità digitale gestita da Poste sono chiamati a versare i sei euro entro il 1 febbraio 2026. Questa è la scadenza: una volta superata, lo Spid sarà sospeso. Resterà in questo stato per due anni esatti. Quindi, chi si dimentica di pagare avrà ventiquattro mesi per rimediare senza perdere la propria identità digitale. Altrimenti, dovrà crearne una nuova.

Per effettuare il pagamento si può passare dalla pagina dedicata creata da Poste. Qui, inserendo il proprio codice fiscale e l'indirizzo mail usato per lo Spid, si riceverà un codice di sicurezza via mail. Una volta inserito questo, si potrà procedere al pagamento con mezzi elettronici. C'è sempre l'alternativa ‘fisica': è possibile recarsi in un ufficio postale e concludere la pratica in questo modo.

Politica Italiana
28 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Tragedia in
Svizzera
Almeno 47 morti. Tajani: "13 feriti e 6 dispersi italiani", in arrivo quattro 15enni al Niguarda
Musumeci firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile: cosa significa
Il soffitto a Crans-Montana in poliuretano, simile alla Torre di Milano: "Così ha preso fuoco in pochi minuti"
Emanuele Galeppini morto a Crans Montana, l'annuncio della Federgolf. Lo zio: "Aspettiamo l'esame del DNA"
Chi sono i dispersi italiani nella strage in Svizzera, la madre del 16enne Giovanni Tamburi: "Nessuno sa nulla"
Il fidanzato di una italiana ferita: "L'ho vista bruciare, intorno a noi l'inferno"
In un video l'inizio dell'incendio nel bar: alcuni ragazzi provano a spegnere le fiamme
Le foto del locale prima dell’incendio: il dettaglio dei pannelli
Chi sono Jessica e Jacques Moretti, proprietari di “Le Constellation”
Come funzionano le candele da cui partivano le fontane di scintille
Le immagini del luogo
"Abbiamo trasportato una 25enne ustionata, era priva di sensi"
L'ipotesi effetto flashover
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views