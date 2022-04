Sondaggi politici, testa a testa tra Pd e Fratelli d’Italia mentre la Lega sprofonda Nella Supermedia di questa settimana è sempre testa a testa tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia, con i dem leggermente avanti. Crollano, intanto, Lega e Movimento 5 Stelle.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nei sondaggi politici è sempre testa a testa tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Lo conferma anche la Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che vede i dem in leggera flessione ma comunque avanti del vantaggio minimo: un decimo di punto. Meloni e i suoi, invece, tornano a crescere leggermente. Dietro i primi due partiti, invece, si continua a consumare il dramma degli ex alleati gialloverdi: sia Lega che Movimento 5 Stelle continuano a sprofondare nei sondaggi, settimana dopo settimana. Il Carroccio è ancora avanti, ma per la prima volta da anni torna sotto ai sedici punti percentuali. Vediamo i numeri nel dettaglio.

Partito Democratico davanti a Fratelli d'Italia, per un soffio

In testa c'è ancora il Partito Democratico di Enrico Letta, che perde lo 0,1% rispetto a due settimane fa e cala al 21,2%. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni segue i dem a ruota, guadagnando invece lo 0,2% e salendo al 21,1%. Tra i due partiti la distanza è minima. Malissimo la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,6% e scivola al 15,9%, una percentuale che non si vedeva da anni. Continua a sprofondare anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde un altro 0,2% e passa al 13,3%.

Cresce Forza Italia, Renzi fa peggio di Paragone

Nella parte bassa della classifica Forza Italia di Silvio Berlusconi continua a crescere e guadagna lo 0,3% raggiungendo l'8,5%. A seguire c'è sempre la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, che però perde lo 0,3% e passa al 4,4%. Scende anche Italexit di Gianluigi Paragone, che cala dello 0,1% e raccoglie il 2,2%. È comunque un risultato importante, perché superiore a tutti gli altri piccoli partiti. Infatti in coda troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,1% (meno 0,2%), Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni al 2,1% (più 0,4%), i Verdi al 2% e Articolo 1 – Mdp del ministro Speranza al 2% (più 0,2%).