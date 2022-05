Sondaggi politici, salgono Pd e Fratelli d’Italia, Lega e M5s mai così male dal 2018 Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos Lega e M5S sono ai minimi nei consensi dall’inizio della legislatura, mentre PD e Fratelli d’Italia sono appaiati al 1° posto.

A cura di Giacomo Andreoli

Mai così male dall'inizio della legislatura. Lega e Movimento 5 stelle continuano a perdere consensi, mentre crescono Fratelli d'Italia e Partito democratico, appaiati al primo posto. Risulta questo dall'ultimo sondaggio realizzato da Ipsos. Le formazioni guidate da Enrico Letta e Giorgia Meloni ad eventuali elezioni otterrebbero entrambe il 21% dei voti, con la prima che sale di uno 0,5% e l'altra dell'1% rispetto alla precedente rilevazione, realizzata un mese fa.

Al terzo posto il Carroccio scende dal 16,5% al 15,1%, ai livelli del 2014/2015, quando si era praticamente in un'altra era politica, con Matteo Renzi al governo e nessun esponente di altri partiti che sembrava potergli contendere davvero la leadership del Paese. Un gradino più in basso cala nei consensi anche il Movimento 5 stelle, che passa dal 15% al 13,7%, nonostante le affermazioni forti di Conte sullo stop all'invio di armi in Ucraina (che sembrano trovare il favore, secondo diversi sondaggi, della maggior parte degli italiani).

Al quinto posto, poi, rimane Forza Italia, che oggi totalizzerebbe l'8,3% dei consensi, mostrandosi in linea con le rilevazioni degli ultimi mesi, senza cali significativi. Balzo importante, quindi, per Italexit. Il partito fondato dall'ex giornalista Gianluigi Paragone, che propone l'uscita dell'Italia dall'Unione europea, è stimato al 4,5%, in crescita di uno 0,3% rispetto a un mese fa.

Il movimento euroscettico, così, si pone quasi un punto percentuale e mezzo sopra la federazione europeista tra Azione e +Europa, che oggi otterrebbe il 3,3% dei consensi. Poi, tra i partiti minori, ci sono i Verdi al 2,7%, Italia Viva al 2,2%, Sinistra Italiana al 2,1% e Articolo 1-Mdp all'1,2%. Tutte le altre liste, assieme, sarebbero sotto il 5% dei voti, mentre circa il 41% degli intervistati non si esprime.