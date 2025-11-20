Sondaggi politici, questa settimana tutto il centrodestra in lieve calo, Fdi stabile sopra il 30%

Politica
Secondo l’ultima media sondaggi pubblicata da Termometro politico, tutto il centrodestra è in lieve calo questa settimana. Fratelli d’Italia mantiene la prima posizione, stabilmente al di sopra del 30%.
L'ultima media sondaggi effettuata da Termometro politico, pubblicata il 17 novembre, che mette a confronto i sondaggi politici elettorali realizzati tra il 9 e il 15 novembre 2025, mostra una situazione piuttosto stabile nelle intenzioni di voto.

I sondaggi che sono stati presi in considerazione sono quelli effettuati da 5 istituti: Swg, TP, Lab2101, Eumetra, Euromedia. Complessivamente, anche se si tratta di variazioni minime, tutto le forze del centrodestra hanno fatto registrare un calo.

Fratelli d’Italia è dato al 30,5%, resta saldamente al primo posto della classifica, ma risulta in leggera discesa (rispetto al 30,6% dell'8 novembre). Ancora una volta si registra un testa a testa per i due partiti dei vicepremier Tajani e Salvini: Forza Italia è all'8,7% (perde lo 0,2% rispetto al dato dell'8 novembre), mentre la Lega è all’8,3% (il dato della media precedente era l'8,4%). All’opposizione Termometro politico segnala una lieve salita per il Pd, ora al 21,7% (+0,1% rispetto alla media precedente), mentre sia il Movimento 5 Stelle che Verdi e Sinistra risultano stabili, rispettivamente al 12,3% e al 6,4%. Vanno su Italia Viva, al 2,5%, Più Europa, all’1,8%, mentre Azione è in calo, scendendo al 3,1%.

Le tendenze a confronto: le differenze tra i partiti

Termometro politico ha raccolto i dati degli Istituti che hanno rilevato la maggiore tendenza a favore e tendenza a sfavore nei confronti dei principali partiti italiani.

Fratelli d’Italia
Tendenza a favore: Swg (31,3%)
Tendenza a sfavore: Euromedia (30,1%)

Partito Democratico
Tendenza a favore: Euromedia, Swg (22,2%)
Tendenza a sfavore: Lab2101 (20%)

Movimento 5 Stelle
Tendenza a favore: Eumetra (12,9%)
Tendenza a sfavore: Euromedia (11,8%)

Forza Italia
Tendenza a favore: Euromedia (9,4%)
Tendenza a sfavore: Swg (8,1%)

Lega
Tendenza a favore: Euromedia, Lab2101 (8,5%)
Tendenza a sfavore: Swg (8%)

Sinistra Italiana/Verdi
Tendenza a favore: Swg, Eumetra (6,7%)
Tendenza a sfavore: Lab2101 (5,7%)

Azione
Tendenza a favore: Eumetra (3,4%)
Tendenza a sfavore: Euromedia (2,9%)

Italia Viva
Tendenza a favore: Lab2101, Euromedia (2,6%)
Tendenza a sfavore: Eumetra (2,4%)

+Europa
Tendenza a favore: Lab2101 (2,4%)
Tendenza a sfavore: Swg, Eumetra (1,5%)

