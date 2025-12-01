Politica
video suggerito
video suggerito

Sondaggi politici, questa settimana crescono tutti i partiti al governo: vanno su Fdi, Lega e Fi

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega e Forza Italia si registra un leggero aumento dello 0,1%.
Segui il nuovo profilo ufficiale Google di Fanpage.it.
A cura di Annalisa Cangemi
0 CONDIVISIONI
Immagine

Come si è modificato il consenso dei partiti dopo le ultime elezioni regionali del 23 e 24 novembre? In base all'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, cresce tutto il centrodestra, così come Pd e Avs, mentre cala il Movimento Cinquestelle di Conte.

La classifica dei partiti: chi sale e chi scende

I partiti al governo risultano tutti in crescita, guadagnano lo 0,1% negli ultimi sette giorni: Fratelli d'Italia è il primo partito al 31%, e non va registrare variazioni nell'ultimo mese; Forza Italia stacca la Lega, e si porta all'11,1 (con un leggero calo rispetto al dato di un mese fa); la Lega di Salvini è all'8,4, e non si muove rispetto alla rilevazione effettuata un mese fa. Segno positivo anche per il Pd che sale al 22%, guadagnando lo 0,1 sulla settimana e recuperando +0,4% sul mese.

In calo invece il M5s, che in una settimana perde lo 0,2 (-0,1 nel mese) e si porta all'11,5%, con solo lo 0,4% di vantaggio sugli azzurri A seguire troviamo Avs, che aumenta il suo consenso al 6,2% (+0,1% nella settimana e nel mese). Chiudono la classifica Azione di Calenda al 3,3% (-0,1 in una settimana e -0,2 rispetto a un mese fa), Italia Viva di Renzi al 2% (-0,1 è la differenza rispetto alla scorsa settimana, con un calo dello 0,1% in un mese) e +Europa all'1,6% (-0,1 in sette giorni, con un incremento dello 0,2 nell'ultimo mese).

Leggi anche
Sondaggi politici, FdI conquista il 30%: chi vincerebbe le elezioni se si votasse oggi
Immagine

In aumento la fiducia nel governo Meloni

Cresce pure la fiducia nel governo Meloni, anche se in modo lieve. L'esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento, invariato rispetto a un mese fa, ma con un guadagno dello 0,1% nell'ultima settimana. Non ha fiducia il 49%, percentuale in calo dello 0,2 rispetto a 7 giorni fa e dello 0,1 sul mese. Chi "non sa" è il 7,5%, +0,1 in settimana e nel mese.

Politica Italiana
Sondaggi politici
0 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
In Ucraina
In Florida colloqui USA - Ucraina, Zelensky: “Bene il dialogo”. Trump: "Chance per accordo"
Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky
Umerov nuovo capo delegazione negoziati, Zelensky: "Troverà un modo per finire la guerra"
"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino
Cosa c'è di tanto interessante nella telefonata tra Witkoff e Ushakov per discutere del piano per l'Ucraina
L'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Politica
api url views