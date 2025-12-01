Sondaggi politici, questa settimana crescono tutti i partiti al governo: vanno su Fdi, Lega e Fi

Secondo l’ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, questa settimana cresce tutto il centrodestra: per Fdi, Lega e Forza Italia si registra un leggero aumento dello 0,1%.

Come si è modificato il consenso dei partiti dopo le ultime elezioni regionali del 23 e 24 novembre? In base all'ultimo sondaggio Dire-Tecnè, con interviste effettuate tra il 26 e il 27 novembre, cresce tutto il centrodestra, così come Pd e Avs, mentre cala il Movimento Cinquestelle di Conte.

La classifica dei partiti: chi sale e chi scende

I partiti al governo risultano tutti in crescita, guadagnano lo 0,1% negli ultimi sette giorni: Fratelli d'Italia è il primo partito al 31%, e non va registrare variazioni nell'ultimo mese; Forza Italia stacca la Lega, e si porta all'11,1 (con un leggero calo rispetto al dato di un mese fa); la Lega di Salvini è all'8,4, e non si muove rispetto alla rilevazione effettuata un mese fa. Segno positivo anche per il Pd che sale al 22%, guadagnando lo 0,1 sulla settimana e recuperando +0,4% sul mese.

In calo invece il M5s, che in una settimana perde lo 0,2 (-0,1 nel mese) e si porta all'11,5%, con solo lo 0,4% di vantaggio sugli azzurri A seguire troviamo Avs, che aumenta il suo consenso al 6,2% (+0,1% nella settimana e nel mese). Chiudono la classifica Azione di Calenda al 3,3% (-0,1 in una settimana e -0,2 rispetto a un mese fa), Italia Viva di Renzi al 2% (-0,1 è la differenza rispetto alla scorsa settimana, con un calo dello 0,1% in un mese) e +Europa all'1,6% (-0,1 in sette giorni, con un incremento dello 0,2 nell'ultimo mese).

In aumento la fiducia nel governo Meloni

Cresce pure la fiducia nel governo Meloni, anche se in modo lieve. L'esecutivo di centrodestra è al 43,5% del gradimento, invariato rispetto a un mese fa, ma con un guadagno dello 0,1% nell'ultima settimana. Non ha fiducia il 49%, percentuale in calo dello 0,2 rispetto a 7 giorni fa e dello 0,1 sul mese. Chi "non sa" è il 7,5%, +0,1 in settimana e nel mese.