Sondaggi politici, primarie del centrosinistra: Conte avanti, ma oltre la metà degli elettori non voterebbe

Se il dibattito sulle primarie del centrosinistra continua a crescere di intensità, tra appelli all'unità, disponibilità dichiarate e leadership più o meno implicite, il sondaggio Only Numbers del 23-24 marzo introduce un elemento di realtà che tende a raffreddare ogni slancio eccessivamente ottimistico: più della metà degli intervistati, il 51%, dichiara infatti che non parteciperebbe affatto al voto, mentre solo una quota minoritaria si distribuisce tra i candidati (con un ulteriore 7,5% di indecisi). Un dato che, prima ancora di entrare nella competizione tra nomi, racconta qualcosa di più profondo: il problema del centrosinistra non è soltanto scegliere un leader, ma convincere il proprio elettorato che valga la pena tornare a votare per sceglierlo.

Conte davanti, ma dentro un campo ristretto

Nel perimetro di chi invece si dice disposto a esprimersi, Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, si conferma il nome più forte, raccogliendo il 12,8% delle preferenze dirette. Un vantaggio che torna anche nella dimensione più interessante dei sondaggi, cioè quella del pronostico, dove è lui il candidato ritenuto più probabile vincitore con il 24,1%.

Non è però solo una questione di numeri assoluti, ma di percezione: Conte sembra, agli occhi di una parte consistente dell'elettorato, come il profilo più competitivo, quello cioè che potrebbe reggere meglio l'urto di una sfida nazionale. E sarebbe proprio questa dimensione, più ancora del consenso immediato, a costruire una leadership credibile.

La variabile Salis (che spiazza gli equilibri)

A rendere meno lineare il quadro è però il posizionamento della sindaca di Genova Silvia Salis, che supera Elly Schlein sia nelle intenzioni di voto (9,8% contro 8,4%) sia, dettaglio non secondario, nella percezione di chi sarebbe più competitiva contro Giorgia Meloni (12,2% contro 9,8%). Non è ancora un'investitura politica, né un'indicazione automatica di candidatura. Anzi, lei stessa ha parlato più volte di non volere le primarie oggi. Ma è, certo, un segnale. Indica infatti che una parte dell'elettorato continua a guardare con interesse a figure percepite come meno interne agli equilibri tradizionali dei partiti, quasi come se cercasse una rappresentazione più immediata e meno mediata del cambiamento. La leader del Pd, dal canto suo, resta comuqnue dentro la partita, ma con un consenso che non riflette ancora pienamente il ruolo centrale che ricopre nella ricostruzione del campo progressista. Una distanza che, più che una bocciatura, segnala una difficoltà: trasformare il lavoro politico di ricomposizione in riconoscimento elettorale diretto.

Chi può battere Meloni

La domanda decisiva, però, resta un'altra: chi può competere davvero con Giorgia Meloni? Anche qui il vantaggio di Conte è evidente, con il 19,2%, ma resta contenuto, mentre cresce in modo significativo l'area dell'incertezza: oltre la metà degli intervistati, il 50,4%, non sa indicare un nome. Ed è forse questo qui il passaggio più rilevante dell'intero sondaggio. Più che un leader forte, sembra più un vuoto di convinzione. L'elettorato di centrosinistra non sembra ancora aver individuato una figura capace di incarnare, senza ambiguità, un'alternativa di governo.

Insomma, mettendo insieme i dati, l'astensione potenziale altissima, la leadership percepita ma non consolidata, la dispersione delle preferenze, prende forma un quadro che invita alla cautela. Le primarie, oggi, sembrano una soluzione discussa soprattutto ai vertici politici, mentre nel Paese reale faticano ancora a trasformarsi in un appuntamento sentito, necessario e soprattutto mobilitante. Ed è forse proprio qui il nodo: prima ancora di stabilire chi debba guidare il centrosinistra, resta da capire quanto questo centrosinistra sia davvero pronto a farsi scegliere.