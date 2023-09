Sondaggi politici, perdita di consenso per Fdi e Pd, passi avanti per M5s e Lega Secondo il sondaggio effettuato da Dire-Tecnè, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono in calo rispetto a 7 giorni fa. In salita invece M5s e Lega.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio politico realizzato da Dire-Tecnè, con interviste raccolte tra il 14 e 15 settembre 2023 su tutto il territoriale nazionale, segnala una perdita di consenso per i primi due partiti, Fratelli d'Italia e Partito Democratico. Il M5S di Giuseppe Conte risulta in crescita, e anche la Lega accresce il suo bacino di potenziali voti: è l'unica forza della maggioranza che acquista consensi negli ultimi sette giorni.

Andando nel concreto alle percentuali, il borsino dei partiti al momento vede Fdi di Giorgia Meloni in testa con il 28,2% (-0,2% rispetto a una settimana fa), seguito dal Pd di Schlein, dato al 19,8% (-0,3% rispetto a 7 giorni fa). Sale invece il M5S (+0,3%), ora al 16,1%. Quindi troviamo Forza Italia, guidata da Antonio Tajani, con il 10,1% (-0,1%), quindi la Lega di Salvini al 9% (+0,2%), Azione di Calenda al 3,8% (+0,1%), Alleanza Verdi-Sinistra al 3,5% (-0,1%), +Europa al 2,5% (+0,1%), Italia viva di Renzi al 2,2% (-0,2%), altri 4,8% (+0,2%).

Secondo il sondaggio questa settimana calano sia coloro che hanno fiducia nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia coloro che non ne hanno. Ad aumentare sono solo coloro che non hanno ancora un'idea chiara della premier. Identica la percentuale di coloro che hanno fiducia nella Meloni e di coloro che non ne hanno (47,3%). Sale al 5,4% la fetta di coloro che non hanno ancora un'opinione.

Aumentano invece gli italiani che non hanno fiducia nel governo Meloni. La maggioranza degli italiani, esattamente il 50,4%, non ha fiducia nel governo e questa settimana la fetta aumenta ancora (+0,2%). Scende la quota di chi ha fiducia (-0,3%), ora al 42,1%. Risponde ‘non so' il 7,5% degli intervistati.