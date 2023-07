Sondaggi politici, Pd in rimonta mentre il M5s è in flessione (sotto al 16%) L’ultimo sondaggio effettuato da Termometro politico fotografa una nuova crescita di consenso per Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che però resta sotto al 30%.

A cura di Annalisa Cangemi

In base ai risultati dell'ultimo sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 27 e il 29 giugno 2023, resta stabile la fiducia degli italiani nella presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con una percentuale del 43,9%.

Le intenzioni di voto registrate da TP vedono Fratelli d'Italia tornare a crescere al 29,3%. Sale anche il Pd che ora sfiora il 20% (19,9%). In flessione il principale competitor del dem nel campo progressista, il M5s (15,9%), ma vanno giù anche Lega (9,1%) e Forza Italia (7,7%). Azione resta stabile al 3,5% mentre Sinistra Italiana/Verdi al 2,7% torna davanti a Italia Viva al 2,5%. Per l’Italia con Paragone e +Europa sono alla pari al 2,4%.

Cosa pensano gli italiani della legalizzazione della cannabis

Quasi quattro italiani su dieci sono a favore di una legalizzazione completa della cannabis come già avviene in molti stati americani. Secondo il 39,3%, è l'unico modo per regolamentarla e sottrarre il mercato alle mafie. Il 9,3% è contrario alla legalizzazione, ma è favorevole ad una depenalizzazione che eviti la detenzione e l’ingresso nei circuiti criminali a chi coltiva e vende cannabis. Il 28,8% preferisce le leggi attuali e considera la cannabis pericolosa, mentre deve essere consentita solo quella terapeutica e senza Thc. C’è infine un 19,8% che chiede più controlli e pene più severe contro chi vende e consuma cannabis.

Putin è più debole dopo il tentato assalto della Wagner?

Il 53,5% degli italiani è convinto che Putin sia oggi più debole dopo lo scontro evitato all'ultimo momento con il gruppo Wagner, guidato da Yevgeny Prigozhin. Solo il 16,4% tra questi intravede una possibile defenestrazione del presidente. Il 37,1% pensa invece che al momento in Russia non ci siano reali alternative alla sua leadership. C'è poi un 26,6% che crede che il fallito golpe fosse una farsa ingrandita e fomentata dall'Occidente, e che ora Putin sia anzi più forte di prima.