Perché Prigozhin ha accettato di fermare l’offensiva del gruppo Wagner e l’avanzata su Mosca Prigozhin ha accettato di fermare l’offensiva e l’avanzata verso Mosca del gruppo Wagner accettando la proposta di de-scalation arrivata dal presidente bielorusso Lukashenko: “Torniamo indietro per evitare di spargere sangue”.

A cura di Ida Artiaco

L'avanzata dei mercenari del grippo paramilitare Wagner verso Mosca si è fermata. Il leader del battaglione, Yevgeny Prigozhin, che solo questa mattina aveva annunciato via Telegram che "la guerra civile in Russia è ufficialmente cominciata", ha accettato una de-escalation.

Decisione che sarebbe stata concordata con il presidente bielorusso e stretto alleato del Cremlino, Aleksander Lukashenko, che a sua volta ha parlato con l'omologo russo, Vladimir Putin. Secondo Lukashenko, sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattenti della Wagner e "compiere ulteriori passi per allentare le tensioni".

Poco dopo l'annuncio di Minsk, lo stesso Prigozhin ha confermato la decisione in un messaggio audio: "Riportiamo i nostri convogli alle basi per "evitare uno spargimento di sangue".

Precisamente, il leader del gruppo Wagner ha dichiarato: "Siamo partiti il 23 giugno per la "Marcia della giustizia". In un giorno abbiamo marciato a poco meno di 200 km da Mosca. Durante questo periodo, non abbiamo versato una sola goccia di il sangue dei nostri combattenti. Ora è il momento in cui il sangue può essere versato. Rendendoci conto di tutta la responsabilità che ciò comporta, stiamo girando le nostre colonne e partendo nella direzione opposta, verso i nostri campi, secondo il piano".

In aggiornamento.